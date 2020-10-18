İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Ankara ile diyalog kurmaya ihtiyaç var

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nden dönüşünde Cenova kentinde jeopolitik dergi Limes'in paneline katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen yıl kasım ayında sarf ettiği "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerine katılıp katılmadığı sorulan Başbakan Conte, "Bu konuda farklı vizyonlara sahibiz. NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiği düşüncesine katılmıyorum" yanıtını verdi.



STRATEJİK ÖNEMİ VAR

Conte, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında ise şunları kaydetti: "Biz AB üyelerinin, AB'nin tarafındayız. Bununla beraber, haritaya bakıldığında da anlamak zor değil, Türkiye'nin stratejik bir rolü var. Sadece Akdeniz'de değil, Ortadoğu'da da. Libya'da, Suriye'de ve pek çok yerde rolü var. Enerji, düzensiz göç, güvenlik konularında rolü var. Türkiye ile konuşmaya, Türkiye ile diyalog kurmaya ihtiyaç var, olumlu bir gündem oluşturmaya ihtiyaç var. AB ile Türkiye arasında bunun olması için çalışmak gerek. Kararlı durulabilir ama olumlu gündem takip edilmeli."



LİBYA'DA İTALYA'NIN TUTUMU

Libya'da iç savaş ve bir vekalet savaşının olduğunu ifade eden Conte, İtalya'nın Libya'da geçmişte de bugün de çıkarlarının bulunduğunu ancak çatışmanın tarafı olmadığını ve vekalet savaşlarına katılmayı kabul etmediklerini söyledi. Conte, İtalya'nın Libya'da siyasi çözüm ve diyalogdan yana olduğunu vurguladı.

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