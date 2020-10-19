Son Dakika: Azerbaycan Ermenistan son durum: Ermenistan Karabağ’da insanlık suçu işlemeye devam ediyor

Uluslararası aktörler, Ermenistan'ın işlediği savaş suçu ve uluslararası hukuku ihlal ettiği saldırılara sessiz kalmaya devam ediyor. Cephe hattında ağır zaiyat veren ve Azerbaycan karşısında sürekli olarak kaçmak zorunda kalan Ermenistan ordusu, sivilleri hedef alıyor. En son küçük bir bebeğin Ermenistan saldırılarında hayatını kaybetmesi yürekleri yakmıştı. Peki, cephe hattında son durum ne ve Ermenistan Azerbaycan çatışmalarında hangi bölgeler işgalden kurtarıldı? İşte, 19 Ekim tarihi itibariyle yaşanan gelişmeler…

SON DAKİKA: 19 EKİM İTİBARİYLE AZERBAYCAN ERMENİSTAN CEPHE HATTINDA SON DURUM

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısının 78'e ulaştığını açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu ateşkese rağmen sivillere saldıran Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ediyor. Ele geçirilen 13 köy ile birlikte işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 78'e ulaştı" denildi.