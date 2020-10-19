Son dakika haberi: Ermenistan 7 top mermisiyle saldırdı! Saldırı anı canlı yayında..

Ermenistan'ın, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi.

Son dakika! Canlı yayında saldırı! Ermenistan'dan yeni kalleşlik | Video