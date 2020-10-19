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Son dakika haberi: 7 top mermisiyle saldırdı! Saldırı anı canlı yayında..

ateşkese rağmen sivillere yönelik alçak saldırılarını sürdürüyor. Edinilen son dakika habere göre Eremenistan Terter'de bir pamuk fabrikasını hedef aldı. Fabrikaya 7 adet top mermisiyle yapılan saldırının kalleş saldırının ardından fabrikada yangın çıktı. O anlar A Haber ekiplerince görüntülendi. İşte son dakika haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 15:20 Son Güncelleme: 19.10.2020 15:59 ABONE OL
Son dakika haberi: Ermenistan 7 top mermisiyle saldırdı! Saldırı anı canlı yayında..

Ermenistan'ın, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi.

Son dakika! Canlı yayında saldırı! Ermenistan'dan yeni kalleşlik | Video

7 TOP MERMİSİYLE VURDU

Yetkililer, Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi.

Ermenistan'ın alçak saldırısı A haber ekiplerince canlı yayında görüntülendi.

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Son dakika haberi: Ermenistan 7 top mermisiyle saldırdı! Saldırı anı canlı yayında..
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