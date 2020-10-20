Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "terörle mücadele" maskesi altında İslam'a savaş açtı

Kısa süre önmce yaptığı açıklamalarla İslam'ı hedef alan ve Fransız tipi bir İslam istediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede İslami radikalleşme ve terörle mücadeleyi yoğunlaştıracaklarını ifade etti.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris Seine-Saint-Denis Valiliğinde İslami radikalleşme ve terörle mücadele gündemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Macron, İslami radikalleşme ve terörle mücadeleyi yoğunlaştıracaklarını ifade etti. Fransa'da gerçekleştirilen terör saldırıları sonrası 3 yıldır terör ve aşırılıkla mücadeleyi sürdürdüklerini dile getiren Macron, mücadelenin daha da yoğunlaştırılacağına dikkat çekti.

"Sorunun adını koyduk, Müslüman vatandaşlarımızı İslami radikalleşmeden koruyacağız" diyen Macron, Çarşamba günü Şeyh Yasin Topluluğu'nu feshedeceklerini duyurdu.

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Son dönemde Fransa'da birçok cami ve Müslüman derneklerine karşı baskınlar, aramalar ve kapatma tehditleri artışa geçti.

FRANSA, FİLİSTİN YANLISI KURULUŞU KAPATIYOR

Öteyandanl Macron, ülkede Filistin yanlısı Şeyh Yassine Kollektifini kapatılacağını belirtti. Macron, Bobigny Valiliğini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, yarın düzenlenecek Bakanlar Kurulu toplantısında, Filistin için çalışmalar yapan kollektifin kapatılması kararı alınacağını söyledi.

Bu kollektifin, geçen hafta Conflans Sainte-Honorine semtinde bir öğretmenin başı kesik şekilde öldürülmüş bulunduğu olaya dahil olduğunu öne süren Macron, "Son günlerde radikal İslamcı projesi yürüten veya Cumhuriyeti yıkan ideolojiye sahip sivil toplum kuruluşu, dernek veya kişilere karşı somut onlarca eylem gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Macron, bu mücadelenin artırılacağını ve gelecek haftalarda başka dernek ve kuruluşların da kapatılacağını dile getirdi.

MÜSLÜMANLARI İSLAM'DAN KORUYACAK!

Emmanuel Macron, "Dini İslam olan vatandaşlarımızı ülkemizde radikal İslam'dan korumamız gerekiyor." yorumunu yaptı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de dün Paris'in banliyölerinden Pantin'deki bir caminin kapatılacağını bildirmişti.

Fransa'da Müslümanlar'a ait 51 dernek ve sivil toplum kuruluşunun devlet tarafından denetleneceğini, bunlardan birkaçının Bakanlar Kurulunun onayı ile kapatılacağını belirten Darmanin, ülkede son 3 yılda "radikalleştiği" iddiasıyla camiler dahil 356 yerin kapatıldığını ve 411 yabancının sınır dışı edildiğini aktarmıştı.