Son dakika haberi: Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi! O ülkelere sığındı

TEK TEK MEKTUP GÖNDERDİ! TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Haber7'de yer alan habere göre; Yunanistan Devlet Ajansı ANA-MPA'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre Dışişleri Bakanı Nikos Dendias; Avrupa Birliği Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi'ye mektup yazarak, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelik devam eden yasadışı davranışlarının onaylanmadığının mesajını vermek için" Gümrük Birliği Anlaşması'nın askıya alınmasını talep etti.

Dendias mektubunda, Türkiye'nin anlaşmayı tek taraflı olarak ihlal ettiğini iddia etti.