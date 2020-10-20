Son dakika haberi: Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi! O ülkelere sığındı

Son dakika haberi: Yunanistan adeta tutuştu. Doğu akdeniz'de gerilimi tırmandırmayı sürdüren Yunansitan'dan bir skandal daha geldi. Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik asılsız iddialar ile Avrupa Birliği (AB)'nden Gümrük Birliği Anlaşması'nı askıya almasını talep ettiği belirtildi.
ASILSIZ İDDİA
Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nden (AB), Türkiye'nin "devam eden provokasyonları" nedeniyle Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nı askıya almasını talep ettiği belirtildi. Türkiye'yi ABD'ye de şikayet eden Atina yönetimi, Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki adımlarıyla NATO'nun Güney Doğu kanadını riske attığını öne sürdü.
TEK TEK MEKTUP GÖNDERDİ! TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ
Haber7'de yer alan habere göre; Yunanistan Devlet Ajansı ANA-MPA'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre Dışişleri Bakanı Nikos Dendias; Avrupa Birliği Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi'ye mektup yazarak, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelik devam eden yasadışı davranışlarının onaylanmadığının mesajını vermek için" Gümrük Birliği Anlaşması'nın askıya alınmasını talep etti.
Dendias mektubunda, Türkiye'nin anlaşmayı tek taraflı olarak ihlal ettiğini iddia etti.
"TÜRKİYE NATO'NUN DOĞU KANADINI TEHKİLEYE ATIYOR"
Dendias, Pompeo'ya mektubunda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri hakkında bilgi verdiği ve Türkiye'nin davranışlarının sadece bir müttefik ülke olmanın temel kurallarını ihlal etmekle kalmadığını, aynı zamanda NATO'nun Güney Doğu kanadını istikrarsızlaştırma riski yarattığını öne sürdü.