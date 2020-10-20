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Son dakika haberi: 'dan skandal Türkiye hamlesi! O ülkelere sığındı

Türkiye'nin 'deki hamlelerinden rahatsız olan bir skandala daha imza attı. Türkiye'nin diyalog çağrılarına rağmen gerilimi tırmandırmayı sürdüren  Yunanistan, Türkiye'yi , ABD ve 'ye şikayet etti. Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB'den Gümrük Birliği Anlaşması'nın askıya alınmasını talep etti. İşte son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 12:02 Son Güncelleme: 20.10.2020 12:31 ABONE OL
Son dakika haberi: Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi! O ülkelere sığındı

Son dakika haberi: adeta tutuştu. 'de gerilimi tırmandırmayı sürdüren Yunansitan'dan bir skandal daha geldi. Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik asılsız iddialar ile Avrupa Birliği ()'nden Gümrük Birliği Anlaşması'nı askıya almasını talep ettiği belirtildi.

Son dakika haberi: Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi! Tek tek mektup gönderdi

ASILSIZ İDDİA

'ın Avrupa Birliği'nden (), Türkiye'nin "devam eden provokasyonları" nedeniyle Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nı askıya almasını talep ettiği belirtildi. Türkiye'yi ABD'ye de şikayet eden Atina yönetimi, Ankara'nın 'deki adımlarıyla NATO'nun Güney Doğu kanadını riske attığını öne sürdü.

Son dakika haberi: Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi! Tek tek mektup gönderdi

TEK TEK MEKTUP GÖNDERDİ! TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Haber7'de yer alan habere göre; Devlet Ajansı ANA-MPA'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre Dışişleri Bakanı Nikos Dendias; Avrupa Birliği Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi'ye mektup yazarak, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelik devam eden yasadışı davranışlarının onaylanmadığının mesajını vermek için" Gümrük Birliği Anlaşması'nın askıya alınmasını talep etti.

Dendias mektubunda, Türkiye'nin anlaşmayı tek taraflı olarak ihlal ettiğini iddia etti.

Son dakika haberi: Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi! Tek tek mektup gönderdi

ABD, AB VE BM'YE DE MEKTUP

Habere göre Dendias, Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e de mektup gönderdi.

Son dakika haberi: Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi! Tek tek mektup gönderdi

"TÜRKİYE NATO'NUN DOĞU KANADINI TEHKİLEYE ATIYOR"

Dendias, Pompeo'ya mektubunda Türkiye'nin 'deki faaliyetleri hakkında bilgi verdiği ve Türkiye'nin davranışlarının sadece bir müttefik ülke olmanın temel kurallarını ihlal etmekle kalmadığını, aynı zamanda NATO'nun Güney Doğu kanadını istikrarsızlaştırma riski yarattığını öne sürdü.

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Son dakika haberi: Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi! O ülkelere sığındı
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