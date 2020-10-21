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ordusunun hedefi stratejik tepeler

Topraklarını işgalci ’dan bir bir kurtaran ordusunun ‘kadim medeniyet’ olarak gördüğü ’ya doğru ilerleyişi sürüyor

BETÜL USTA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
Azerbaycan ordusunun hedefi stratejik tepeler
Azerbaycan ordusu, askeri stratejileri ile adım adım hedefe doğru ilerliyor. Ermenistan'ın saldırısıyla başlayan çatışmalara karşılık veren Azerbaycan, işgal edilmiş topraklarını geri almak için yol haritası belirledi. Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'a başlatılan kara harekâtının 6'ncı gününde Ağdere ilinin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepelerde kontrolün sağladı. Terter bölgesi yakınlarındaki Talış köyü etrafındaki bazı tepeler de işgalci güçlerden temizlenerek, Ermenistan güçlerine ağır kayıplar verdirildi.

KARABAĞ'IN SEMBOLÜ
Azerbaycan'ın kritik hamleler içeren harekât planının önemli ayaklarından biri olan 'hâkim tepelerde kontrol' ilkesi gereğince ilerleyişi sürdüreceği üzerinde duruluyor. Azerbaycan'ın önemli bölgelerinden ve Dağlık Karabağ'ın sembolü olarak görülen Şuşa şehrine doğru ilerleyen Azerbaycan ordusu kararlılığını sürdürüyor. Başta Madagiz bölgesi ve Murov Dağı olmak üzere birçok noktada kontrolün ele alınması Azerbaycan'ın ilerleyişine önemli katkı sundu.
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Azerbaycan ordusunun hedefi stratejik tepeler
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