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Dünya bu haberini konuşuyor: Oxford’da aşı denemelerine katılan gönüllü hayatını kaybetti

Dünya, Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı’ndan gelen haberini konuşuyor! Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, pek çok ülke aşı çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak aşı denemelerini sürdüren ’nde gönüllü bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 21.10.2020 21:04 Son Güncelleme: 21.10.2020 21:06 ABONE OL
Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Oxford’da aşı denemelerine katılan gönüllü hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını ile ilgili haberleri her gün gelmeye devam ederken, son olarak 'nde yaşanan olay dünyanın gündemine oturdu. Aşı çalışmalarını sürdüren Oxford Üniversitesi'nde gönüllü olarak denemeyi kabul eden hasta hayatını kaybetti. Duyuru, Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı tarafından yapıldı. İşte detaylar;

DÜNYA BU SON DAKİKA HABERİNİ KONUŞUYOR! AŞI DENEYEN HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Oxford Üniversitesi'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu.

İşte detaylar;

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Oxford’da aşı denemelerine katılan gönüllü hayatını kaybetti

HENÜZ 28 YAŞINDAYDI

Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı.

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Oxford’da aşı denemelerine katılan gönüllü hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise 'COVID-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar' olduğu ifade edildi.

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Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Oxford’da aşı denemelerine katılan gönüllü hayatını kaybetti
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