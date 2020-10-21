Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Oxford’da aşı denemelerine katılan gönüllü hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberleri her gün gelmeye devam ederken, son olarak Oxford Üniversitesi'nde yaşanan olay dünyanın gündemine oturdu. Aşı çalışmalarını sürdüren Oxford Üniversitesi'nde gönüllü olarak denemeyi kabul eden hasta hayatını kaybetti. Duyuru, Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı tarafından yapıldı. İşte detaylar;

DÜNYA BU SON DAKİKA HABERİNİ KONUŞUYOR! AŞI DENEYEN HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Oxford Üniversitesi'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu.

İşte detaylar;