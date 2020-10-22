Son dakika: Azerbaycan İHA'lara bu ismi verdi! İşgalci Ermenistan'a çok net mesaj...

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturmak, 30 yıllık hasreti dindirmek için akınlarını sürdürüyor. Ermenistan'ın 27 Eylül'de alçakça sivilleri hedef alan saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatı ile harekete geçen Azerbaycan ordusu şu ana kadar 121 köyü ele geçirdi. Binlerce Ermeni askerini etkisiz hale getiren Azerbaycan, milyon dolarlık Ermenistan savaş teçhizatlarını da yok etti.

ERMENİSTAN'I SAHADAN SİLDİ

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ı sahadan sildi. Ermenistan hiçbir şekilde varlık gösteremezken, sivilleri hedef alarak ayakta kalmaya çalıştı. Azerbaycan tuzağa düşmezken, Ermenistan'a sahada karşılık verdi. Birçok kritik mevziyi süpüren Azerbaycan ordusu karşısında Ermenistan askerleri cepheleri terk etti.

SİHA'LARIN KATKISI ÇOK BÜYÜK

Azerbaycan'ın başarısında hiç kuşkusuz ki yeni nesil SİHA'ların katkısı büyük oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Savunma Bakanlığı bunu sık sık dile getirdi. Azerbaycan SİHA'ların yanı sıra, lisanslı olarak ürettiği Kamikaze İHA'ları da kullanıyor.

KAMİKAZE İHA'LARA BU İSMİ VERDİLER

Kamikaze İHA'lara Azerbaycan dikkat çeken bir isim verdi. Yayınlanan fotoğraflarda İHA'ların kanatlarında 'İT KOVAN' yazdığı görüldü. O isim Aliyev'in sözlerini akıllara getirdi.

"ORDUMUZ, İŞGALCİ ERMENİLERİ İTİ KOVAR GİBİ KOVUYOR"

Aliyev, "Biz gösterdik kim kimdir. Ordumuz işgalci Ermenileri, iti kovar gibi kovuyor. Sen kimsin bize şart koyuyorsun? Şimdi koy, görelim bakalım." ifadelerini kullanmıştı.