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Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi | Ermeni ordusunda büyük bozgun! Ermeni komutan öldü, askerler mevziden kaçıyor! Dağlık Karabağ'da son durum...

Son dakika haberi | Ermeni ordusunda büyük bozgun! Ermeni komutan öldü, askerler mevziden kaçıyor! 'da son durum...

, 'daki Ermeni işgalinde bulunan topraklarını geri almak izere başlatığı operasyonlarına devam ediyor. Operasyonların 26. gününde cephe hattından son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Dün Paşinyan'ın adeta hezimeti kabul ettiği açıklamalarının ardından Ermeni askerlerinin savaşmayı reddettiği ortaya çıktı. Gubadlı istikametinde kritik mevzilerde üstünlük sağlayan Azerbaycan ordusu karşısında duramayan askerleri mevzilerden çekilirken bir tabur komotanının kayıp , kurmay başkanının ise öldüğü ifade edildi. İşte Azerbaycan-Ermenistan gerilimindeson dakika gelişmeler ve cephe hattında son durum...

AA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 09:40 Son Güncelleme: 22.10.2020 09:47 ABONE OL
Son dakika haberi | Ermeni ordusunda büyük bozgun! Ermeni komutan öldü, askerler mevziden kaçıyor! Dağlık Karabağ'da son durum...

Son dakika haberi: ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi. İşte son dakika haberin detayları...

Son dakika haberi | Ermeni ordusunda büyük bozgun! Ermeni komutan öldü, askerler mevziden kaçıyor! Dağlık Karabağ'da son durum...

GERİ ÇEKİLİYORLAR

ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan güçlerinin, Gubadlı istikametinde bazı önemli tepe ve mevzilerden kayıp vererek geri çekildiği kaydedildi.

Açıklamda, Hocavend istikametinde bulunan Ermenistan ordusunun 155. topçu alayına ait D-20 bataryasının personeli arasında çok sayıda yaralının olduğu, araç eksikliği ve yolların kapalı olması nedeniyle yaralıların tahliye edilemediği belirtildi.

Son dakika haberi | Ermeni ordusunda büyük bozgun! Ermeni komutan öldü, askerler mevziden kaçıyor! Dağlık Karabağ'da son durum...

ERMENİ ASKERLERİ ETKİSİZ!

Hadrut'un kuzeyindeki topçu birliklerine yeni gelen Ermeni gönüllülerin atış mevzilerini terk ederek kaçtıkları, Ağdere yönündeki 5. muhrip alayına ordusunun top atışları sonucu çok sayıda askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika haberi | Ermeni ordusunda büyük bozgun! Ermeni komutan öldü, askerler mevziden kaçıyor! Dağlık Karabağ'da son durum...

TABUR KOMUTANI KAYIP, KURMAY BAŞKANI ÖLDÜ

Alayın 3. tabur komutanının kaybolduğu, kurmay başkanın ise öldürüldüğü, yeraltı sığınağının imha edilmesi sonucu güçleri arasında önemli can kaybının olduğu kaydedildi.

Ermenistan ordusunun 543. alayına açtığı ateş sonrasında alay komutanının yaralandığı, yardımcısının öldürüldüğü ifade edildi. Alayın 1. taburunun komutanının, komutan yardımcısının, havan topu bölüğünün komutanlarının da öldüğü, 1. taburun bir bölüğünün personelinin savaşa girmeyi reddettiği belirtildi.

açıklamada, sivillerin hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Son dakika haberi | Ermeni ordusunda büyük bozgun! Ermeni komutan öldü, askerler mevziden kaçıyor! Dağlık Karabağ'da son durum...

AZERBAYCAN CEPHEDE KONTROLÜ SAĞLADI

Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun ordusunun kontrolünde olduğun bildirildi.

Son dakika haberi | Ermeni ordusunda büyük bozgun! Ermeni komutan öldü, askerler mevziden kaçıyor! Dağlık Karabağ'da son durum...

ERMENİSTAN SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

ordusunun, 'ın Siyezen, Gebele ve Kürdemir illerine balistik füze fırlattığı bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 07.00 civarında Siyezen iline 3, saat 09.00 civarında Gebele iline 2, Kürdemir iline ise 1 füze fırlatıldığı belirtildi. Füzelerin Ermenistan topraklarından atıldığı vurgulandı

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Son dakika haberi | Ermeni ordusunda büyük bozgun! Ermeni komutan öldü, askerler mevziden kaçıyor! Dağlık Karabağ'da son durum...
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