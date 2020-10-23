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'ın çaresizliği böyle görüntülendi! Cepheden kaçan askerleri...

'daki haklı mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, hezimete uğrayan askerlerinin büyük çaresizliği görüntülendi. Ermenistan güçlerine bağlı birliklerde cepheden kaçan askerlerin olduğu ve bu kapsamda askerleriyle motivasyon konuşması yapan Ermeni komutanın konuşması kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 13:12 Son Güncelleme: 23.10.2020 13:14 ABONE OL
Ermenistan'ın çaresizliği böyle görüntülendi! Cepheden kaçan askerleri...

Azerbeycan ordusu karşısında ağır yenilgiye uğrayan ve alçak saldırılarının karşılığını alan Ermenistan'ın büyük çaresizliği kameralara yansıdı. Ermeni komutanın cepheden kaçan askerlerine moral konuşması ortaya çıktı. Görüntülerde Ermeni askerlerinin moral bozukluğu olduğu dikkat çekti.

Ermeni komutanın cepheden kaçan askerlere moral verdiği an kamerada | Video

Karabağ'da ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu karşısında, Ermenistan güçlerine bağlı birliklerde cepheden kaçan askerlerin olduğu ve bu kapsamda askerleriyle motivasyon konuşması yapan Ermeni komutanın konuşması kameraya yansıdı. Görüntülerde Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan Ermeni ordusunun moralinin bozuk olduğu Ermeni komutanın askerlere moral vermeye çalıştığı görülüyor.

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Ermenistan'ın çaresizliği böyle görüntülendi! Cepheden kaçan askerleri...
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