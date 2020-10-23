Ermenistan'ın çaresizliği böyle görüntülendi! Cepheden kaçan askerleri...

Azerbeycan ordusu karşısında ağır yenilgiye uğrayan ve alçak saldırılarının karşılığını alan Ermenistan'ın büyük çaresizliği kameralara yansıdı. Ermeni komutanın cepheden kaçan askerlerine moral konuşması ortaya çıktı. Görüntülerde Ermeni askerlerinin moral bozukluğu olduğu dikkat çekti.

Ermeni komutanın cepheden kaçan askerlere moral verdiği an kamerada | Video

Karabağ'da ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu karşısında, Ermenistan güçlerine bağlı birliklerde cepheden kaçan askerlerin olduğu ve bu kapsamda askerleriyle motivasyon konuşması yapan Ermeni komutanın konuşması kameraya yansıdı. Görüntülerde Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan Ermeni ordusunun moralinin bozuk olduğu Ermeni komutanın askerlere moral vermeye çalıştığı görülüyor.