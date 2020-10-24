İtalya'daki Kovid testlerinde yapay zekalı Türk damgası

SABAH'ın hazırladığı 'Virüs laboratuvarında yapay zekalı analiz' haberiyle Kovid-19 laboratuvarlarında sadece uzmanların değil yapay zekalı programların da kullanıldığı ortaya çıktı.

Programı geliştiren Türk Bilgisayar Mühendisi Özen Akyürek "Programı 4 arkadaşımla birlikte geliştirdik. 3'ü İtalya, 1'i Özbekistan 18 laboratuvarda kullanılıyor. Koronavirüsle savaşta ağır kayıplar veren İtalya ve Özbekistan'da da yapay zeka programımız dikkat çekti. Adeta 'virüs avcısı' gibi çalışan bu program yüzde 99.46 kesin sonuç veriyor. Program, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kovid-19 laboratuvarlarında da kullanılıyor" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Yapay Zekâ bölümü ile birlikte 5 kişilik bir ekip tarafından üniversite-sanayi işbirliği ile geliştirilen yazılım, dünyanın da dikkatini çekti. İtalya ve Özbekistan yazılımı Kovid-19 testlerinde kullanıyor. Çalışma uluslararası dergide de makale olarak yayınlanacak. Ventura Yazılım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Bilgisayar Mühendisi Özen Akyürek, "Proje fikri, 2 yıl önce TÜBİTAK destekli olarak başlattığımız bir projenin devamı olarak ortaya çıktı. 'Neden Kovid-19 laboratuvarlarında uzmanlara destek amacı ile yapay zekâ ile değerlendirmeyelim' diyerek, haziran ayında pilot uygulamasına başladık. Temmuz 2020'de pozitif ve negatif sonuçlar açısından yüzde 99.46'lık bir uyum elde ettik" dedi.