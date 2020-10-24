Son dakika: Ermenistan ordusu darmaduman! Azerbaycan ordusu duyurdu! Bir savaş uçağı daha düşürüldü... İşte Dağlık Karabağ'da son durum...

Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu Ermeni işgali altındaki topraklarını geri alamk üzere başlattığı operasyonlarına devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; Azerbaycan, Ermenistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağını düşürdü. İşte son dakika haberin detayları ve Dağlık Karabağ'da son durum...