Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Ermenistan ordusu darmaduman! Azerbaycan ordusu duyurdu! Bir savaş uçağı daha düşürüldü... İşte Dağlık Karabağ'da son durum...

Son dakika: ordusu darmaduman! ordusu duyurdu! Bir savaş uçağı daha düşürüldü... İşte 'da son durum...

Son dakika | ,'ın işgal ettiği topraklarını geri almak üzere başlattığı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan ordusu bgüne kadar 130'un üzerinde bölgeyi işgalden kurtardı. Edinilen son dakika haber göre; Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü. İşte son dakika haberin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 14:57 Son Güncelleme: 24.10.2020 15:23 ABONE OL
Son dakika: Ermenistan ordusu darmaduman! Azerbaycan ordusu duyurdu! Bir savaş uçağı daha düşürüldü... İşte Dağlık Karabağ'da son durum...

Son dakika haberi: ordusu Ermeni işgali altındaki topraklarını geri alamk üzere başlattığı operasyonlarına devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; Azerbaycan, Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağını düşürdü. İşte son dakika haberin detayları ve 'da son durum...

Son dakika: Ermenistan ordusu darmaduman! Azerbaycan ordusu duyurdu! Bir savaş uçağı daha düşürüldü... İşte Dağlık Karabağ'da son durum...

BİR SAVAŞ UÇAĞI DAHA DÜŞÜRÜLDÜ

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün öğlen saatlerinde Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının Gubadlı yönünde Azerbaycan Hava Savunma Birlikleri tarafından imha edildiği belirtildi.

Son dakika: Ermenistan ordusu darmaduman! Azerbaycan ordusu duyurdu! Bir savaş uçağı daha düşürüldü... İşte Dağlık Karabağ'da son durum...

ERMENİSTAN ORDUSUNA BÜYÜK DARBE!

ordusunun, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların devam ettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde değişen yoğunlukta sürdüğü belirtildi.

Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan güçlerine karşı açılan ateşle Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametlerinde ciddi zaiyat verdirildiği ifade edildi.

Son dakika: Ermenistan ordusu darmaduman! Azerbaycan ordusu duyurdu! Bir savaş uçağı daha düşürüldü... İşte Dağlık Karabağ'da son durum...

GERİ ÇEKİLİYORLAR

ordusunun silah, mühimmat ve yakıt depolarının imha edildiği, Ermenistan güçlerinin bazı yönlerde geri çekildiği kaydedildi.

ordusunun, Ermenistan güçlerinin birkaç destek noktasını imha ettiği, önemli iletişim hatlarını kontrol altına aldığı ve önemli tepeleri işgalden kurtardığı bildirildi.

Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ermenistan ordusu darmaduman! Azerbaycan ordusu duyurdu! Bir savaş uçağı daha düşürüldü... İşte Dağlık Karabağ'da son durum...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA