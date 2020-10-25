Almanya’nın en büyük tablosuna Türk imzası

Türkiye kökenli Meral Alma, Almanya'da adından sıkça söz ettiren genç kuşak ressamlardan. Alman ressam Gerhard Richter'in 1986'da yaptığı 6 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğindeki Victoria adlı tablosundan sonra Alma sanat dünyasına yeni bir dev eser kazandırdı. Alma'nın 'Hayat Sirki' adını verdiği eser 16 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde. Eser şu anda Almanya'da sergilenen en büyük yağlı boya tablo. İki ton ağırlığındaki tablo, sergi alanına TIR'la taşındı ve vinçlerle asıldı.
Deutsche Welle'nin sorularını yanıtlayan Alma şunları söyledi:
Eser üzerinde yaklaşık 12 ay çalıştım.
Resmi özel kılan şey, ilk defa klasik ortamda
sergilen bir resim, bir sahne, bir ışık enstalasyonuyla
bütünlük kazanıyor. Ben burada
hayatın tiyatrosunu anlatıyorum. İzleyiciyi
yeni ve buna rağmen güvenilir bir dünyaya
giriş yapmaya davet eden bir resim bu.
Almanya'da doğdum, Alman, Türk ve
Arap kültürleriyle büyüdüm. Bu bana olaylara
ve insanlara farklı bakış açılarından
bakma fırsatı veriyor. Tutumların ve deneyimlerin
inanılmaz çeşitliliği bana size verilenlerle
yetinmek yerine çok daha külfetli
olsa bile, özgürlük ve huzur bulmak için
kendi vizyonunuzu ve kişisel yolunuzu bulmanız
gerektiğini öğretti.
Almanya'da ve çok sayıda sergi açtım
ya da katıldım. Ama Türkiye'de hiç olmadı.
Eserlerimin İstanbul'da sergilenmesinden
gurur duyarım. İstanbul benim için dünyanın
en güzel şehri.