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’nın en büyük tablosuna Türk imzası

Meral Alma, sanat dünyasına dev bir eser kazandırdı. Alma’nın ‘Hayat Sirki’ adını verdiği 16 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki eser, ’da sergilenen en büyük yağlı boya tablo

Giriş Tarihi: 25.10.2020 ABONE OL
Almanya’nın en büyük tablosuna Türk imzası
Türkiye kökenli Meral Alma, Almanya'da adından sıkça söz ettiren genç kuşak ressamlardan. Alman ressam Gerhard Richter'in 1986'da yaptığı 6 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğindeki Victoria adlı tablosundan sonra Alma sanat dünyasına yeni bir dev eser kazandırdı. Alma'nın 'Hayat Sirki' adını verdiği eser 16 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde. Eser şu anda Almanya'da sergilenen en büyük yağlı boya tablo. İki ton ağırlığındaki tablo, sergi alanına TIR'la taşındı ve vinçlerle asıldı.
Deutsche Welle'nin sorularını yanıtlayan Alma şunları söyledi:
Eser üzerinde yaklaşık 12 ay çalıştım. Resmi özel kılan şey, ilk defa klasik ortamda sergilen bir resim, bir sahne, bir ışık enstalasyonuyla bütünlük kazanıyor. Ben burada hayatın tiyatrosunu anlatıyorum. İzleyiciyi yeni ve buna rağmen güvenilir bir dünyaya giriş yapmaya davet eden bir resim bu.
Almanya'da doğdum, Alman, Türk ve Arap kültürleriyle büyüdüm. Bu bana olaylara ve insanlara farklı bakış açılarından bakma fırsatı veriyor. Tutumların ve deneyimlerin inanılmaz çeşitliliği bana size verilenlerle yetinmek yerine çok daha külfetli olsa bile, özgürlük ve huzur bulmak için kendi vizyonunuzu ve kişisel yolunuzu bulmanız gerektiğini öğretti.
Almanya'da ve çok sayıda sergi açtım ya da katıldım. Ama Türkiye'de hiç olmadı. Eserlerimin İstanbul'da sergilenmesinden gurur duyarım. İstanbul benim için dünyanın en güzel şehri.

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Almanya’nın en büyük tablosuna Türk imzası
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