Almanya’nın en büyük tablosuna Türk imzası

Türkiye kökenli Meral Alma, Almanya'da adından sıkça söz ettiren genç kuşak ressamlardan. Alman ressam Gerhard Richter'in 1986'da yaptığı 6 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğindeki Victoria adlı tablosundan sonra Alma sanat dünyasına yeni bir dev eser kazandırdı. Alma'nın 'Hayat Sirki' adını verdiği eser 16 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde. Eser şu anda Almanya'da sergilenen en büyük yağlı boya tablo. İki ton ağırlığındaki tablo, sergi alanına TIR'la taşındı ve vinçlerle asıldı.Eser üzerinde yaklaşık 12 ay çalıştım.Resmi özel kılan şey, ilk defa klasik ortamdasergilen bir resim, bir sahne, bir ışık enstalasyonuylabütünlük kazanıyor. Ben buradahayatın tiyatrosunu anlatıyorum. İzleyiciyiyeni ve buna rağmen güvenilir bir dünyayagiriş yapmaya davet eden bir resim bu.Almanya'da doğdum, Alman, Türk veArap kültürleriyle büyüdüm. Bu bana olaylarave insanlara farklı bakış açılarındanbakma fırsatı veriyor. Tutumların ve deneyimlerininanılmaz çeşitliliği bana size verilenlerleyetinmek yerine çok daha külfetliolsa bile, özgürlük ve huzur bulmak içinkendi vizyonunuzu ve kişisel yolunuzu bulmanızgerektiğini öğretti.Almanya'da ve çok sayıda sergi açtımya da katıldım. Ama Türkiye'de hiç olmadı.Eserlerimin İstanbul'da sergilenmesindengurur duyarım. İstanbul benim için dünyanınen güzel şehri.