Son Dakika: Corona virüs nedeniyle hayatı tamamen durdurmuşlardı… O ülkede sokağa çıkma kısıtlaması aylar sonra kalkıyor!

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: Corona virüs nedeniyle hayatı tamamen durdurmuşlardı… O ülkede sokağa çıkma kısıtlaması aylar sonra kalkıyor!

'nın koronavirüs salgınının merkez üssündeki şehir olan Melbourne'dan haberi geldi. Pazar günü Victoria eyaleti sağlık departmanının dört aydan uzun bir süredir ilk kez virüs nedeniyle yeni vaka ve ölüm olmadığını bildirmesinin ardından bu hafta karantina sona eriyor! Aylardır süren belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması, kimi Avustralyalılar tarafından desteklenirken kimileri tarafından da sert şekilde eleştiriliyordu.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 16:44 Son Güncelleme: 26.10.2020 17:06 ABONE OL
Son Dakika: Corona virüs nedeniyle hayatı tamamen durdurmuşlardı… O ülkede sokağa çıkma yasağı aylar sonra kalkıyor!

Victoria Başbakanı Daniel Andrews, Pazartesi günü (bugün) düzenlediği basın toplantısında kısıtlamaların gevşetildiğini duyurdu. Salı günü saat 23: 59'dan itibaren Melbourne sakinlerinin evlerini terk etmelerine izin verileceğini ve eyaletteki çoğu işletmenin, insan sayısına getirilen kısıtlamalarla yeniden açılabileceğini söyledi.

SON DAKİKA: SIFIR VAKAYA ULAŞILDI

Andrews, "Sıfır vaka ve çok fazla testle, şimdi açılma zamanının geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu sınavı geçen her bir Viktoria'lıyı tebrik etme zamanı" dedi.

Bölgede sıfır vakanın olduğu, Ağustos ayında eyaletteki 725 kişinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından olağanüstü hal ilan edilmesinden 3 ay sonra bildirildi. Ağustos ayındaki bu kritik günden itibaren sokağa çıkma yasakları başlamış ve sert eleştirilere de neden olan kısıtlamalar getirilmişti.

Son Dakika: Corona virüs nedeniyle hayatı tamamen durdurmuşlardı… O ülkede sokağa çıkma yasağı aylar sonra kalkıyor!

Vakalardaki keskin düşüş, hükümetin haftalardır uygulanan büyük sosyal mesafe önlemlerini kaldırmasını da beraberinde getirdi.

Uzmanlara göre, halk sağlığı açısından bakıldığında, Andrews'ın kararı işe yaramış gibi görünüyor. Avrupa'daki vakalar rekor seviyelere yükselmeye devam ederken ve ABD Başkanı Donald Trump'ın personel başkanı ABD'nin "salgını kontrol altına alamayacağını" söylerken, 'nın "salgını kontrol altına almada örnek" olduğu yorumları yapıldı. Öte yandan, kısıtlamaların sert olduğu ve insan hayatını aşırı derecede etkilediği eleştirileri de yöneltildi.

Son Dakika: Corona virüs nedeniyle hayatı tamamen durdurmuşlardı… O ülkede sokağa çıkma yasağı aylar sonra kalkıyor!

"FELAKET KIŞI" GEÇİRDİLER

Victoria ve başkenti Melbourne, bu kış felaket gibi bir salgınla karşı karşıya kaldı. Andrews, Victoria'nın günde yüzlerce vaka kaydetmesi nedeniyle Ağustos ayı başlarında olağan üstü hal ilan ederken, federal hükümet eyalet sınırlarını zorunlu olmayan seyahatlere kapattı.

Son Dakika: Corona virüs nedeniyle hayatı tamamen durdurmuşlardı… O ülkede sokağa çıkma yasağı aylar sonra kalkıyor!

Eyalet yönetimi, 5 milyon nüfuslu Melbourne'ü yedi hafta boyunca karantina altına almak ve neredeyse tüm dış mekan gezilerini yasaklamak da dahil olmak üzere, ülkedeki en katı sosyal mesafe önlemlerinden bazılarını başlattı.

Son Dakika: Corona virüs nedeniyle hayatı tamamen durdurmuşlardı… O ülkede sokağa çıkma yasağı aylar sonra kalkıyor!

Eyaletin vaka sayısı ve ölü sayısı düşmeye başlasa bile, 'nın uyguladığı katı kısıtlamalar oldukça uzun bir süre yürürlükte kaldı.

Son Dakika: Corona virüs nedeniyle hayatı tamamen durdurmuşlardı… O ülkede sokağa çıkma yasağı aylar sonra kalkıyor!

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Son Dakika: Corona virüs nedeniyle hayatı tamamen durdurmuşlardı… O ülkede sokağa çıkma yasağı aylar sonra kalkıyor!

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Son Dakika: Corona virüs nedeniyle hayatı tamamen durdurmuşlardı… O ülkede sokağa çıkma kısıtlaması aylar sonra kalkıyor!
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