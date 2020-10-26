Son Dakika: Corona virüs nedeniyle hayatı tamamen durdurmuşlardı… O ülkede sokağa çıkma kısıtlaması aylar sonra kalkıyor!

Victoria Başbakanı Daniel Andrews, Pazartesi günü (bugün) düzenlediği basın toplantısında kısıtlamaların gevşetildiğini duyurdu. Salı günü saat 23: 59'dan itibaren Melbourne sakinlerinin evlerini terk etmelerine izin verileceğini ve eyaletteki çoğu işletmenin, insan sayısına getirilen kısıtlamalarla yeniden açılabileceğini söyledi.

SON DAKİKA: SIFIR VAKAYA ULAŞILDI

Andrews, "Sıfır vaka ve çok fazla testle, şimdi açılma zamanının geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu sınavı geçen her bir Viktoria'lıyı tebrik etme zamanı" dedi.

Bölgede sıfır vakanın olduğu, Ağustos ayında eyaletteki 725 kişinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından olağanüstü hal ilan edilmesinden 3 ay sonra bildirildi. Ağustos ayındaki bu kritik günden itibaren sokağa çıkma yasakları başlamış ve sert eleştirilere de neden olan kısıtlamalar getirilmişti.