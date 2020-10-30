Nice ve Cidde’de bıçaklı saldırı: 3 ölü

Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Notre Dame Kilisesi yakınlarındaki saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı. Kanlı eylemle ilgili terör soruşturması başlatıldı. Saldırgan canlı yakalandı. Nice'teki saldırıdan birkaç saat sonra Avignon şehrinde sokakta çevresindekileri bıçakla öldürmekle tehdit eden bir kişiyi polis öldürdü. Bu arada Fransa'nın Suudi Arabistan Büyükelçiliği de Cidde konsolosluğunda bir görevliyi bıçakla yaraladığı belirtilen bir saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.DışişleriBakanlığı'ndan "Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice kilisesi içinde düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz" açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyı kınadılar. Nice'deki saldırıya AB, NATO ve Avrupa ülkelerinden de kınamalar geldi.