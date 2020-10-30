Rus uzmanlar açıkladı: Ermenistan'ın kirli planı gözler önüne serildi!

"AZERBAYCAN ZAFER KAZANDIĞINDA MÜZAKERE MASASINA OTURULACAK"

Askeri uzman ve Ulusal Savunma dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko da Dağlık Karabağ meselesinin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararları doğrultusunda çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu, uluslararası hukukun temel ilkesidir. Rusya'nın pozisyonu da bu yöndedir." dedi.

Korotçenko, Moskova'nın Dağlık Karabağ'da oluşan durumu diplomatik yollarla çözmeye çalıştığını ancak bu yönde sonuç alınamadığını belirtti.

Azerbaycan ordusunun sahada başarılı şekilde hareket ettiğine dikkati çeken Korotçenko, "Her geçen gün topraklar Azerbaycan'ın eline geçiyor. Bu bir gerçektir. Dağlık Karabağ meselesinin askeri yollarla çözülemeyeceği yönündeki açıklamalar doğru değil. Azerbaycan bugün bu meseleyi savaş yoluyla çözüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Korotçenko, Azerbaycan'ın ancak bu savaşta zafer kazandığında müzakere masasına oturacağı görüşünü paylaştı.

"ERMENİ LOBİSİ RUSYA'YI SAVAŞA DAHİL ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Ermeni lobisinin Dağlık Karabağ meselesiyle ilgili faaliyetlerini değerlendiren Korotçenko, bu lobinin Rusya'yı çatışmalara dahil etmeye çalıştığını söyledi.

Uzman Korotçenko, "Ermeni lobisinin hedefi, Rusya'nın savaşa dahil edilmesi için gerekli zemini oluşturmaktır. Ancak bunu başaramıyor. Burada güçsüzlükten bahsedilebilir." ifadesini kullandı.

Rusya'nın hem Azerbaycan hem de Ermenistan'a eşit şekilde davrandığını savunan Korotçenko, "(Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan'ın maceracı eylemlerinin bedelini Rus askerlerinin canıyla ödememeliyiz." yorumunda bulundu.

Korotçenko, Ermenistan'ın Azerbaycan sivil birimlerine saldırılarına ilişkin, "Savaş kuralları, Cenevre sözleşmeleri ile belirleniyor. Bu durumda Ermenistan, Cenevre sözleşmelerini sert şekilde ihlal ediyor. Bu eylemler haklı gösterilemez." dedi.