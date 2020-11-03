ABD’de oy verme işlemi başladı… Trump: İyi gidiyoruz

TRUMP: İYİ GİDİYORUZ



ABD'de tarihi seçim başladı. Tüm dünyanın takip ettiği seçim, ABD tarihinin en kritik seçimi olarak görülüyor. Amerikalıların 46'ıncı başkanını seçeceği bu seçimde, 99 milyondan fazla kişinin posta yoluyla erken oy kullandığı belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Virginia'da yaptığı konuşmada, "İnanılmaz mitinglerimiz ve inanılmaz zamanlarımız oldu. Florida'da çok iyiyiz, Arizona'da çok iyiyiz, Teksas'ta inanılmaz derecede iyiyiz. Her yerde iyi olduğumuzu duydum. Bence harika bir gece geçireceğiz ve daha da önemlisi harika bir dört yıl geçireceğiz" dedi.

ABD'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ İÇİN KULLANILAN ERKEN OY SAYISI 100 MİLYONU AŞTI

ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere bugün sandık başına giderken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette başlayan erken oylama sürecinde kullanılan oylar 100 milyonu geçti.

Başkanlık seçimlerinde, erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, postayla ve sandık başında şimdiye kadar 100 milyon 298 bin 838 kişi oy kullandı.

Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 65 milyona yaklaşırken, 35 milyondan fazla kişi de oy pusulalarını bu süreçte oluşturulan seçim sandıklarına elden bırakmayı tercih etti.

California 12 milyon 90 bin, Teksas 9 milyon 719 bin ve Florida 9 milyon 69 binden fazla oyla "ülkede erken oylamanın en fazla yapıldığı eyaletler" olarak öne çıktı.

Öte yandan kullanılan erken oyların 2016 başkanlık seçimindeki toplam oyların yüzde 72,8'ine denk geldiği kaydedildi.