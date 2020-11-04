Son dakika haberi: ABD seçimle sonuçlarında son durum! Donald Trump'ın rakibi Joe Biden kritik eyalette öne geçti

17.00: BİDEN MICHAGAN'DA ÖNE GEÇTİ

Türkiye saati ile 15.30 itibariyle 16 delegeye sahip Michigan'da Trump, 6 delegeye sahip Nevada'da ise Biden önde gözüküyordu. Ancak Biden, saat 17.00 itibariyle Michigan'da önce 0,1 puan, ardından 0.2 puan öne geçti ve böylece başkanlık yarışında ibre Biden'a döndü.

15.30: 7 EYALETTE SAYIM SÜRÜYOR

ABD Başkanı'nın kim olacağı, oy sayımın halen devam ettiği Michigan ve Nevada eyaletlerinin sonucuna göre belli olacak. 16 delegeye sahip Michigan'da Trump, 6 delegeye sahip Nevada'da ise Biden önde gözüküyor. Toplamda 50 eyaletin bulunduğu ülkede, 43 eyalette sonuçlar yüksek oranda netleşirken, 7 eyalette sayım sürüyor.

Seçimin kaderini belirleyecek kilit eyaletlerden biri olarak değerlendirilen Wisconsin'de oyların yüzde 95'i sayıldı. Joe Biden şu anda 20 bin oy farkıyla önde görünüyor.

14.24: ALMANYA SAVUNMA BAKANI TEPKİ GÖSTERDİ, SLOVENYA BAŞBAKANI TEBRİK ETTİ

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, oy sayımı devam ederken Trump'ın zafer ilan etmesine ilişkin "çok tartışma yaratacak bir durum" ifadelerini kullandı. Slovenya Başbakanı Janez Jansa ise Twitter hesabından Donald Trump'ı tebrik ederek, "ABD halkının Donald Trump ve Mike Pence'i seçtikleri çok açık" açıklamasını yaptı. Öte yandan Jansa, Trump'ı tebrik eden ilk AB ülkesi lideri oldu.