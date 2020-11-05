ABD seçimlerinde neler oluyor? 1984 yılında ölen William Bradley Biden'a oy verdi

ABD seçimlerinde oy sayımları sürerken tartışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Twitter'ın Trump'a uyguladığı sansürler, eyaletlerdeki durumların belirsizliği, iki adayın yaptığı paylaşımlarla 2020 ABD seçimleri uzun süre unutulmayacak bir seçim olma yolunda ilerliyor. Bu noktada seçimlerle ilgili başka ilginç durum daha yaşandı. 1984 yılında ölen William Bradley'nin Biden lehine oy kullandığı kayıtlara geçti..