Amerika Birleşik Devletleri'nde seçime damga vuran tablo! 4 yılda ne değişti?

Tüm dünyanın gözleri Amerika Birleşik Devletleri'ne çevrilmiş durumda. Joe Biden ile mevcut başkan Donald Trump arasındaki yüksek tansiyonlu yarış hakkında ilginç detaylar ve skandal haberler de geliyor.

ABD'de hala sonuçlanmayan ve çeşitli skandalar ortaya çıkartan başkanlık seçimine damga vuran tablo. Seçime büyük talep gösteren ABD vatandaşları sandıklara koştu. Trump "oy sayımı dursun" derken, Biden soğukkanlılığını koruyor. Seçimi önde götüren Biden ABD başkanlık yarışında ipi göğüslemiş gibi görünüyor. Peki, ABD'deki başkanlık seçimine 2016'da ne oldu, 2020'de ne değişti? Hangi eyaletler el değiştirdi ve buna neden olan faktörler neler oldu?

ABD'de 4 senede ne değişti? Seçime damga vuran tablo | Video

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