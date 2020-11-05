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'nde seçime damga vuran tablo! 4 yılda ne değişti?

ve arasında kıyasıya süren seçim yarışı sonuçlanmaya çok yakın. ABD'de hala sonuçlanmayan ve çeşitli skandallar ortaya çıkartan başkanlık seçimine damga vuran tablo. Seçime büyük talep gösteren ABD vatandaşları sandıklara koştu. Peki bu dört yıllık süreçte Amerikan halkının tercihleri ne kadar değişti? Hangi eyaletlerde seçmen farklı refleks gösterdi? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 6.11.2020 01:53 Son Güncelleme: 6.11.2020 02:04 ABONE OL
Amerika Birleşik Devletleri'nde seçime damga vuran tablo! 4 yılda ne değişti?

Tüm dünyanın gözleri Amerika Birleşik Devletleri'ne çevrilmiş durumda. Joe Biden ile mevcut başkan Donald Trump arasındaki yüksek tansiyonlu yarış hakkında ilginç detaylar ve skandal haberler de geliyor.

ABD'de hala sonuçlanmayan ve çeşitli skandalar ortaya çıkartan başkanlık seçimine damga vuran tablo. Seçime büyük talep gösteren ABD vatandaşları sandıklara koştu. Trump "oy sayımı dursun" derken, Biden soğukkanlılığını koruyor. Seçimi önde götüren Biden ABD başkanlık yarışında ipi göğüslemiş gibi görünüyor. Peki, ABD'deki başkanlık seçimine 2016'da ne oldu, 2020'de ne değişti? Hangi eyaletler el değiştirdi ve buna neden olan faktörler neler oldu?

ABD'de 4 senede ne değişti? Seçime damga vuran tablo | Video

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Amerika Birleşik Devletleri'nde seçime damga vuran tablo! 4 yılda ne değişti?
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