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Son dakika: okuluna ABD'de büyük şok

Son dakika...ABD'de ihaleye fesat karıştıran okuluna 4,5 milyon dolar ceza verildi.

AA
Giriş Tarihi: 5.11.2020 23:47 Son Güncelleme: 6.11.2020 00:15 ABONE OL
Son dakika: FETÖ okuluna ABD'de büyük şok

ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) bağlı bir okulun, ihaleye fesat karıştırma suçundan 4,5 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği açıklandı.

4.5 MİLYON DOLAR PARA CEZASI

ABD Adalet Bakanlığının resmi internet sayfasında yer alan yazılı açıklamada, ülkenin Illinois ve Ohio eyaletlerinde faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı Concept Schools yönetiminin, ihaleye fesat karışmaktan devlete 4,5 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, ''Concept School yönetimi, Federal İletişim Komisyonu tarafından belirlenen rekabet yasasını ihlal etmesi nedeniyle 4,5 milyon dolar ödemeyi kabul etmiştir.'' ifadesine yer verildi.

FETÖ bağlantılı okul yönetiminin, "teknolojik aletlerin ihalesi için adil ve açık bir teklif verme süreci yürütmediği" belirtildi.

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Son dakika: FETÖ okuluna ABD'de büyük şok
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