Son dakika: İşte dünyanın kilitlendiği ABD seçimlerinde dakika dakika yaşananlar! Biden mı Trump mı?

18.35 : Trump'ın kampanya danışmanı Jason Miller, Pensilvanya'da daha önce sayılan oylarla ilgili ek yasal hamleler beklediğini söyledi. Miller, Nevada'yla ilgili de yasal girişimleri olacağını duyurdu. Danışman, Cuma akşamına kadar Trump'ın başkanlığının netleşeceğini belirtti.

18.10 : Trump bir tweet daha atarak "Seçimden sonra gelen oylar sayılmayacak" dedi. Twitter bu paylaşıma "uyarı" etiketi koydu.

17.50 : Başkan Trump ve seçim ekibi, en kritik eyaletlerden biri olan Nevada'nın Las Vegas kentinde basın toplantısı düzenleyecek. Yazılı açıklamada, basın duyurusunun yerel saatle 08.30'da (TSİ 19.30) gerçekleşeceği belirtilidi.

Altı delegesi bulunan Nevada'da şimdiye kadar oyların yüzde 86'sı sayıldı. Demokrat aday Joe Biden yüzde 49,3, Trump yüzde 48,7 oy alırken, fark halihazırda sekiz bin.

17.20 : ABD Başkanı Trump, Twitter'dan "Oy sayımını durdurun" açıklaması yaptı

17.10 : Seçim sonuçlarını belirleyebilecek eyaletlerden Arizona'da Eyalet Sekreteri Katie Hobbs, sayılması gereken 450 binden az oy pusulasının kaldığını, bunun yaklaşık 300 bininin eyaletin en kalabalık bölgesi olan Maricopa'dan geleceğini bildirdi.

NBC'ye konuşan Hobbs, oy sayımının ne zaman biteceğine ilişkin bir tahmini olmamakla birlikte, Perşembe günü bir güncellemeyi duyurabilmeyi umduğunu kaydetti.

Hobbs, ABC'ye yaptığı başka bir açıklamada ise iki adayın oyları arasındaki farkın "yeniden oy sayımı yapmakla kapanabilecek kadar az olacağını beklemediğini" söyledi.

Yasalara göre eğer iki aday arasındaki fark toplam oyların yüzde 0,1'ine eşit ya da daha az ise yeniden sayım yapılabiliyor.

17.05 : Sonucu belirleyecek eyaletlerde oy sayımı devam ederken, Donald Trump ekibinin bazı eyaletlerde oy sayımlarının durdurulması yönündeki çağrısına karşı, Joe Biden ekibi "Tüm oyları sayın" sloganını öne çıkarıyor.

Biden ekibinin 5 Kasım sabahı Twitter üzerinden yayınladığı ilk mesaj "Tüm oyları sayın" oldu. Sokaklarda bir araya gelen Demokrat Parti seçmenleri de aynı sloganı yazdıkları dövizlerle seçim sonuçlarını bekliyor.

16.20 : New York Southampton'daki üniversite kampüsünde yer alan oy kullanma bölgesinde çalışan en az 10 kişinin koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Koronavirüs bulaştığı tespit edilen kişilerin temas ettiği onlarca kişinin kendilerini izole etmeleri istendi.

Hastalandığı tespit edilenlerden altısı, Stony Brook Üniversitesi kampüsündeki oy kullanma alanlarında çalışan sandık görevlileri.

ABD'de seçim sonuçlarının sayılmaya başlandığı Çarşamba günü, 18 eyalette rekor düzeyde koronavirüs hastasının sağlık kuruluşlarına başvurduğu duyuruldu.

Ülkedeki günlük koronavirüs vaka sayısı Çarşamba günü ilk kez 100 binin üzerine çıktı.

15.35 Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, oy sayımlarının devam ettiği ABD seçimleri için değerlendirmelerde bulundu. Bir dönem ABD'de yaşayan Ardern, demokrasinin üstün geleceğine dair inancının olduğunu söyledi. Ardern, hem Donald Trump hem de Joe Biden ile de serbest ticaret görüşmelerini ilerletmeye dair çalışmalara hazır olduğunu da dile getirdi.

14.55 ABD seçimlerinde Arizona'dan gelen son verilere göre, Donald Trump ile eyalette yarışı önde götüren Joe Biden arasındaki fark azalıyor.

Eyaletin en kalabalık bölgesi olan Maricopa County'de Çarşamba gecesi ve Perşembe sabahı 140 binden daha fazla oy pusulasının sonuçları açıklandı.