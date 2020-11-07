Joe Biden yeni ABD Başkanı oldu! Son dakika: Trump'tan 'Oylarımız uçuruldu' tepkisi

Donald Trump'tan az önce bir son dakika açıklaması geldi. Trump, seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak, "Halk hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." dedi.
Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Eğer saklayacak hiçbir şeyiniz yoksa uzaktan oy pusulalarıyla ilgili, o zaman gözleme müsaade etmelisiniz. Hiçbir Cumhuriyetçi pusulalara bakma fırsatı elde edemedi. Bazı pusulalar şüpheli gözüküyordu. 300 bin oy pusulasına bir tane bile Cumhuriyetçi bakamadı."
Komplo teorilerine ve tesadüflere inanmadığını savunan Giuliani, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Başkan Trump, 700 bin oy öndeyken bir anda bu oylar yok oldu, uçtu. Biz de bu oyların nereye gittiğini bilemiyoruz çünkü gözlem hakkımızı engellediler. Bu eşi benzeri görülmemiş bir şey; anayasaya, hukuka aykırı. Bu, birçok yolsuzluğun, bu seçimde yaşanan sıkıntıların sadece bir tanesi."
Philadelphia'da ölülere oy kullandırıldığını savunan Giuliani, "Philadelphia halkına saldırmıyorum, yozlaşmış 'demokrat makine'yi hedef alıyorum. Yarışta bu kadar şüpheli bir oy yöntemi söz konusuyken hiçbir güvenlik yöntemi yoktu. Aynı yolsuzluk Georgia'da da, Michigan'da da, Kuzey Carolina'da da yapıldı" dedi.
TARTIŞMALI SEÇİMİN ARDINDAN JOE BİDEN YENİ BAŞKAN OLDU!
Cumhuriyetçilerin adayı 74 yaşındaki Donald Trump, 1992'de George HW Bush'tan sonra görevdeyken seçim kaybeden ilk başkan olmamak için mücadele ederken, 77 yaşındaki eski başkan yardımcısı Joe Biden seçimin sonunda yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi bekliyordu.
3 Kasım'da yapılan ve sonuçların açıklanması yılan hikayesine dönen ABD Başkanlık seçimlerini kazanan isim belli oldu.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı.
JOE BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA:
Joe Biden seçim sonuçlarının ardından Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Biden paylaşımındaa: "Amerika, büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçtiği için onur duyuyorum. İşimiz zor olacak ama size söz veriyorum, bana oy versin vermesin tüm Amerikalıların Başkanı olacağım. Bana olan inancınızı koruyacağım" ifadelerini kullandı.