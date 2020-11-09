ABD'de gerilim devam ediyor! Trump ve Biden'dan karşılıklı tweetler

ABD'de tartışmalı seçim sona ermesine rağmen Başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden arasındaki gerilim devam ediyor. Gerilim ise sosyal medyadan hızla tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump seçime hile karıştığını savunurken, Joe Biden da Trump'ın attığı tweetlere cevap veren paylaşımlarda bulunuyor.

"20 OCAK'A KADAR BAŞKAN DEĞİLİM, MASKE TAKIN"

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, bugün Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Biden yaptığı paylaşımda 20 Ocak'a kadar başkan olmadığını belirterek, "Fakat bugün herkese mesajım bu: Maske takın" mesajı paylaştı.

HİLE YAPILDIĞINI SAVUNUYOR

20 Ocak'ta yapılacak devir teslim törenine kadar resmen ABD Başkanı olan Donald Trump, 3 Kasım seçimlerinde hile yapıldığını savunmaya devam ediyor.

"NEVADA SAHTE OYLARIN LAĞIM ÇUKURU ÇIKTI"

Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Nevada sahte oyların lağım çukuru çıktı. Matt Schlapp ve Adam Paul Laxalt, yayınlanınca kesinlikle şoke edecek şeyler buluyor" yazdı.

"YAKINDA OLACAK"

ABD lideri ayrıca "Wisconsin iyi görünüyor. Kanuna uygun olarak biraz daha zaman lazım. Yakında olacak" yazdı.

TRUMP PENNSYLVANIA SEÇİMLERİNİ 'YASADIŞI' OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Donald Trump, başından itibaren önde götürdüğü ve Biden'ın karşısında geriye düşerek seçimi kaybetmesine yol açan Pennyslvania eyaletiyle ilgili, "Pennsylvania, oy sayımının çoğunu izlememizi engelledi. Bu ülkede akla hayale sığmaz ve yasadışı."

"GEORGİA BÜYÜK BAŞKANLIK ZAFERİ OLACAK"

Az farkla kaybettiği Georgia için ise "Seçim gecesi olduğu gibi Georgia, büyük bir başkanlık zaferi olacak" ifadelerini kullandı.