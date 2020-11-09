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’da halk ’daki mağlubiyetin ardından sokaklara indi

’da halk, Başbakan Nikol Paşinyan’ın karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başladı

AA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 04:05 Son Güncelleme: 10.11.2020 04:30 ABONE OL
Ermenistan’da halk Dağlık Karabağ’daki mağlubiyetin ardından sokaklara indi

Ermenistan'ın başkenti Erivan da protestocular, Paşinyan'ın Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından hükümet binası önünde toplandı.

Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.

Bazı protestocular Paşinyan'ın makam odasına girerken Ermenistan Başbakanı'na istifa çağrısında bulundu.

Paşinyan, bir süre önce Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan Başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez şekilde acı vericidir."

Son dakika: Ermenistan yenilgiyi kabul etti

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Ermenistan’da halk Dağlık Karabağ’daki mağlubiyetin ardından sokaklara indi
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