Son dakika: Ermenistan yenilgiyi kabul etti

Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Konuyla ilgili ilk açıklama Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan'dan geldi.

PAŞİNYAN YENİLGİYİ KABUL ETTİ

Dağlık Karabağ'da büyük hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan yenilgiyi kabul ettiğini duyurdu.

Son dakika! Karabağ'da büyük hezimete uğrayan Ermenistan yenilgiyi kabul etti! | Video

"HEPİMİZ İÇİN ÇOK ZOR BİR KARAR VERDİM, ANLAŞMA İMZALADIM"



Paşinyan yaptığı açıklamada, "Sevgili, yurttaşlarım, kız kardeşlerim ve erkek kardeşlerim. Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları ile 13:00 itibarıyla Karabağ savaşının bitirilmesine yönelik bildiriyi imzaladım. Yayınlanan bildirinin metni benim ve halkım için inanılmaz acılı...Kişisel olarak benim ve hepimiz için çok zor bir karar verdim. Askeri durum ve duruma en hakın insanların takdirine yönelik derin bir analiz sonucu bu kararı aldım. (Karar) Yaratılan durumda en iyi çözümün bu olacağına inanıyorum. Buna ilişkin ilerleyen günlerde bir mesaj yazacağım. Geleceğimizi planlamak ve geçmişin hatalarını tekrar etmemek için bağımsızlık yıllarımızı analiz etmeliyiz" ifadelerini kullanan Paşinyan, "Sonuna kadar savaşacağız ve kazanacağız. Çok yaşa Ermenistan, çok yaşa Artsakh" ifadeleriyle mesajını sonlandırdı.

RUSYA VE PUTİN'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili bir diğer açıklama da anlaşmaya imza atan Rusya'dan geldi. Rusya, "Karabağ'daki çatışmaların durması için anlaşma imzalandı." dendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı. Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar." açıklamasında bulundu.