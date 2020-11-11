Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Seçim savaşı yeni başlıyor

savaşı yeni başlıyor

Mevcut Başkan 'ın kampanyasından yapılan açıklamada "savaşın yeni başladığı" duyuruldu

Giriş Tarihi: 11.11.2020 ABONE OL
Seçim savaşı yeni başlıyor
ABD'de başkanlık seçimlerinin üzerinden bir hafta geçti, ancak tartışmalar her geçen gün daha da alevleniyor. Mevcut Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasından yapılan açıklamada "savaşın yeni başladığı" duyuruldu. Açıklamaya göre Trump'ın ekibi mahkemelerdeki yasal savaşı başlattı. Trump da, seçimlerin kaderi açısından önemli 4 kritik eyalette usulsüzlükleri tespit konusunda mücadeleye devam ettikleri mesajı verdi. Trump, Nevada, Wisconsin, Pennsylvania ve Georgia eyaletlerine ilişkin, "Nevada, sahte oyların lağım çukuruna dönüyor. Ekibimiz orada kanıtlar buluyor ve bunlar yayımlandığında herkes şoke olacak" ifadesini kullandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Seçim savaşı yeni başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA