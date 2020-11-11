Seçim savaşı yeni başlıyor

ABD'de başkanlık seçimlerinin üzerinden bir hafta geçti, ancak tartışmalar her geçen gün daha da alevleniyor. Mevcut Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasından yapılan açıklamada "savaşın yeni başladığı" duyuruldu. Açıklamaya göre Trump'ın ekibi mahkemelerdeki yasal savaşı başlattı. Trump da, seçimlerin kaderi açısından önemli 4 kritik eyalette usulsüzlükleri tespit konusunda mücadeleye devam ettikleri mesajı verdi. Trump, Nevada, Wisconsin, Pennsylvania ve Georgia eyaletlerine ilişkin, "Nevada, sahte oyların lağım çukuruna dönüyor. Ekibimiz orada kanıtlar buluyor ve bunlar yayımlandığında herkes şoke olacak" ifadesini kullandı