ABD'deki başkanlık seçimlerinde hile yapıldığını ortaya çıkaran kişiye para ödülü verilecek

ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçiminin yankıları hala sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, seçimler sonrası yenilgiyi kabul etmemiş, herhangi bir kanıt göstermeden sandık başlarında oy çalındığını ve hile yapıldığını iddia etmişti.

1 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL VERİLECEK

ABD seçimlerinde kilit öneme sahip eyaletlerden biri olan Teksas'ta, Cumhuriyetçi Vali Yardımcısı Dan Patrick, seçimlerde oy çalındığına ya da hile yapıldığına dair delil getirene 1 milyon dolar (yaklaşık 7 milyon 685 bin lira) ödül vereceklerini açıkladı.

'ŞÜPHELERİ ARTIRIYOR' İDDİASI

Vali Yardımcısı Patrick, Trump'ın seçimlerde hile yapıldığına dair görüşlerini desteklediğini belirterek, "Başkanlık seçimlerinde her yasal oyun sayılması ve yasal olmayanların ise geçersiz sayılması gerekiyor. Oy pusulalarının sayılmasındaki gecikme olası hataları ve seçmen hilekarlığına dair şüpheleri artırıyor" dedi.

Euronews'ün haberine göre; Patrick ayrıca vaat edilen 1 milyon doların Trump'ın seçim kampanyası için toplanan paradan ödeneceğini de sözlerine ekledi.

ŞİMDİYE DEK YASAL KANIT ORTAYA ÇIKMADI

Şu ana kadar 2020 ABD Seçimleri'nde hile yapıldığına dair hiçbir yasal kanıt ortaya çıkmadı. New York Times gazetesi geçen hafta ABD'deki 52 eyalette görevli seçim kurulu ofisleriyle temasa geçmiş ancak oy hırsızlığı ya da hile yapıldığına dair bir geri bildirim almamıştı.

Bazı uzmanlar Vali Yardımcısı Patrick'in bu ödül vaadi sebebiyle bazı kişilerin ortaya çıkarak para kazanma amaçlı bazı iddialar ortaya atabileceğini ifade ediyor.