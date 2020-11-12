Corona virüs vaka sayısında son dakika haberleri | ABD'de rekor üstüne rekor!

Kuzey Yarımküre soğuk hava, kapalı yaşam, soğuk algınlığının da başladığı bir döneme girerken corona virüs vaka sayılarında da endişe verici bir artış yaşanıyor. Sadece 19 gün önce, 23 Ekim'de, Amerika Birleşik Devletleri bir günde 80 bin yeni vaka ile en acı rekoru kırmış ve Temmuz ayında belirlenen bir önceki zirveyi aşmıştı. İlk kez 4 Kasım'da 100 bin'i, ertesi gün ise 120 bin vaka sayısını aştı. Ülkede şu ana kadar 10,5 milyondan fazla vaka ve 241.000'den fazla Covid-19 ölümü oldu. Pandemi, günde ortalama bin ABD'linin ölümüne neden oluyor.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 10 milyon 708 bin 728 vaka bulunuyor.
Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 247 bin 398'e ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 749 bin 7 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 163 bin 406'ya ulaştığı bildirildi.
AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR
Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa'da toplam vaka sayısı 1 milyon 865 bin 538'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 42 bin 535 olarak rapor edildi. İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor.
Toplam vaka sayısı 1 milyon 463 bin 93'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 40 bin 105'e yükseldiği aktarıldı.