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vaka sayısında haberleri | ABD'de rekor üstüne rekor!

Başkanlık seçimlerini geride bırakan ABD'de salgının durumu her geçen gün daha kötüye gidiyor. Gelen haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri yeni vaka sayısında bir rekor daha kırdı. Salgın hız kesmeden büyümeye devam ederken, Çarşamba günü hastaneye yatış yapan hasta sayısında yeni bir rekor kırıldı ve bazı eyaletler yeni tedbir kararları aldı.  Bugün, 65 bin 368 kişi Covid-19 teşhisi ile hastaneye kaldırıldı, bu rakam bir aydan biraz fazla bir sürede iki katına çıktı.

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Corona virüs vaka sayısında son dakika haberleri | ABD'de rekor üstüne rekor!

Kuzey Yarımküre soğuk hava, kapalı yaşam, soğuk algınlığının da başladığı bir döneme girerken vaka sayılarında da endişe verici bir artış yaşanıyor. Sadece 19 gün önce, 23 Ekim'de, Amerika Birleşik Devletleri bir günde 80 bin yeni vaka ile en acı rekoru kırmış ve Temmuz ayında belirlenen bir önceki zirveyi aşmıştı. İlk kez 4 Kasım'da 100 bin'i, ertesi gün ise 120 bin vaka sayısını aştı. Ülkede şu ana kadar 10,5 milyondan fazla vaka ve 241.000'den fazla Covid-19 ölümü oldu. Pandemi, günde ortalama bin ABD'linin ölümüne neden oluyor.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 10 milyon 708 bin 728 vaka bulunuyor.

Corona virüs vaka sayısında son dakika haberleri | ABD'de rekor üstüne rekor!

Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 247 bin 398'e ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 749 bin 7 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 163 bin 406'ya ulaştığı bildirildi.

Corona virüs vaka sayısında son dakika haberleri | ABD'de rekor üstüne rekor!

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde olarak beşinci sırada bulunan Fransa'da toplam vaka sayısı 1 milyon 865 bin 538'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 42 bin 535 olarak rapor edildi. İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor.

Corona virüs vaka sayısında son dakika haberleri | ABD'de rekor üstüne rekor!

Toplam 1 milyon 463 bin 93'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 40 bin 105'e yükseldiği aktarıldı.

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Corona virüs vaka sayısında son dakika haberleri | ABD'de rekor üstüne rekor!
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