Donald Trump ve Melania'nın ayrıldığı iddia edilmişti! Dikkat çeken kare

ABD Başkanı Donald Trump, uzun bir aranın ardından dün ilk kez Gaziler Günü dolayısıyla Virginia'daki Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki anma töreninde görüntülenmişti.

Törende Trump'a First Lady Melania da eşlik etmişti. Fakat Associated Press haber ajansını objektiflerine yansıyan bazı fotoğraflarda, Melania'nın Trump'ın yanında durmadığı, hatta birkaç karede koluna bir askerin girdiği görüldü.