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Kovid-19 sanata esin kaynağı oldu

Bugüne kadar 1 milyon 300 bin kişinin hayatını kaybettiği Kovid-19 salgını sanat eserlerine de konu olmaya başladı. Koronavirüsün en renkli halleri, 'de yağlı boya tablolarıyla ortaya çıktı. Sanat ve Zanaat köyünde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili konuları, yayılmasını, etkilerini ve ondan korunmayı ele alan "Kovid-19 Sanat Sergisi" açıldı.

AA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 16:14 Son Güncelleme: 12.11.2020 16:34 ABONE OL
Kovid-19 sanata esin kaynağı oldu

VAKA SAYISI 52 MİLYONU AŞTI

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Avrupa'da genel sokağa çıkma kısıtlaması konuşulmaya başlandı. Küresel salgında vaka sayısı 52 milyonu aştı. İkinci dalgada hastalığın yayılma hızı da artıyor. İnsanlar bir yandan tedbirlerini arttırırken diğer yandan da onunla birlikte yaşamaya alışıyor.

Kovid-19 sanata esin kaynağı oldu

ARTIK HAYATIMIZIN BİR PARÇASI

Artık hayatımızın bir parçası haline gelen hastalık, sanata da konu oldu. Belediyesi tarafından kentin batısında yer alan Sanat ve Zanaat Köyü'nde organize edilen etkinlikte yaklaşık 40 yağlı boya resim sanatçısı Kovid-19'la ilgili hazırladıkları tabloları sergiledi.

Kovid-19 sanata esin kaynağı oldu

46 TABLO SERGİLENİYOR

Sanat ve Zanaat Köyü Müdürü Nihad Şegele, sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte sergilenen tablo sayısının 46'ya ulaştığını söyledi.

Kovid-19 sanata esin kaynağı oldu

HASTALIKTAN KORUNMA YOLLARI

Şegele, her tablonun özellikle Kovid-19'la ilgili farklı konuları ve virüsten korunma yollarını ele aldığını belirtti.

Kovid-19 sanata esin kaynağı oldu

NASIL BULAŞIYOR

Kovid-19'a neden olan virüs, genellikle enfekte kişinin öksürmesi, hapşırması veya nefes vermesi sonucu oluşan damlacıklar yoluyla bulaşıyor. Bu damlacıklar çok ağır olduğundan havada asılı kalamaz ve hemen yere ya da yüzeylere düşer.
Kovid-19 bulaşmış birinin yakınındayken virüsü solursanız veya virüsün bulaştığı bir yüzeye dokunduktan sonra gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunursanız enfekte olabilirsiniz.

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Kovid-19 sanata esin kaynağı oldu
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