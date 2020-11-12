Kovid-19 sanata esin kaynağı oldu

VAKA SAYISI 52 MİLYONU AŞTI
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Avrupa'da genel sokağa çıkma kısıtlaması konuşulmaya başlandı. Küresel salgında vaka sayısı 52 milyonu aştı. İkinci dalgada hastalığın yayılma hızı da artıyor. İnsanlar bir yandan tedbirlerini arttırırken diğer yandan da onunla birlikte yaşamaya alışıyor.
ARTIK HAYATIMIZIN BİR PARÇASI
Artık hayatımızın bir parçası haline gelen hastalık, sanata da konu oldu. Gazze Belediyesi tarafından kentin batısında yer alan Sanat ve Zanaat Köyü'nde organize edilen etkinlikte yaklaşık 40 yağlı boya resim sanatçısı Kovid-19'la ilgili hazırladıkları tabloları sergiledi.
46 TABLO SERGİLENİYOR
Sanat ve Zanaat Köyü Müdürü Nihad Şegele, sergi sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte sergilenen tablo sayısının 46'ya ulaştığını söyledi.
HASTALIKTAN KORUNMA YOLLARI
Şegele, her tablonun özellikle Kovid-19'la ilgili farklı konuları ve virüsten korunma yollarını ele aldığını belirtti.
NASIL BULAŞIYOR
Kovid-19'a neden olan virüs, genellikle enfekte kişinin öksürmesi, hapşırması veya nefes vermesi sonucu oluşan damlacıklar yoluyla bulaşıyor. Bu damlacıklar çok ağır olduğundan havada asılı kalamaz ve hemen yere ya da yüzeylere düşer.
Kovid-19 bulaşmış birinin yakınındayken virüsü solursanız veya virüsün bulaştığı bir yüzeye dokunduktan sonra gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunursanız enfekte olabilirsiniz.