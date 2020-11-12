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Uluslararası Adalet Divanının 5 yeni üyesi belli oldu

() seçilen yeni yargıçlar belli oldu. 15 üyeli mahkemeye, Japonya, Çin, Uganda, ve Slovakya'dan birer yargıç seçildi.

AA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 22:40 Son Güncelleme: 12.11.2020 22:48 ABONE OL
Uluslararası Adalet Divanının 5 yeni üyesi belli oldu

Birleşmiş Milletlerin temel yargı organı ICJ'nin yeni yargıçları belli oldu. Lahey merkezli 15 üyeli mahkemenin yenilenen üyeleri için 8 aday yarıştı.

ICJ'de halen yargıç olan Çinli Xue Hanqin, Ugandalı Julia Sebutinde, Japonyalı Yuji Iwasawa ve Slovakyalı Peter Tomka yeniden yargıçlığa seçilirken, 5'inci yargıç ise Almanya'dan Georg Nolte oldu.

Nijerya, Ruanda ve Hırvatistan'ın adayları ise seçilemedi.

Her 3 yılda bir BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyinde ayrı ayrı yapılan seçimlerde, Uluslararası Adalet Divanına 5 yargıç seçiliyor.

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Uluslararası Adalet Divanının 5 yeni üyesi belli oldu
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