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Son dakika: Görev süresi dolan Trump'tan bomba karar!

Amerika Birleşik Devletleri'nden gündeme bomba gibi düşen son dakika haberi! CNN International, Başkanı 'ın görev süresinin dolacağı 20 Ocak'tan önce flaş bir karar almaya hazırlandığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 16.11.2020 22:50 Son Güncelleme: 16.11.2020 23:01 ABONE OL
Son dakika: Görev süresi dolan Trump'tan bomba karar!

Buna göre; ABD ordusundan üst düzey komutanlar, Başkan Donald Trump'ın en geç bu hafta Irak ve Afganistan'tan Amerikan askerlerinin çekilmesi yolunda resmi bir talimat vermesini bekleniyor.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), komutanlar için "uyarı emri" olarak bilinen bir duyuru yayınladı. Buna göre; Irak'taki ve Afganistan'daki asker sayılarının 15 Ocak'a kadar 2 bin 500'e düşürülmesi için planlamaya başlanılması çağrısı yapıldı. ABD'nin Irak'ta 3 bin, Afganistan'da se 4 bin 500 askeri bulunuyor.

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Son dakika: Görev süresi dolan Trump'tan bomba karar!
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