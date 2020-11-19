Kötü gün dostlarına 14 milyon dolar dağıttı

ABD'li oyuncu George Clooney, ünlü olmadan önce kendisine destek olan 14 arkadaşına 1'er milyon dolar dağıttığını söyledi. GQ dergisi tarafından 'Yılın İkonu' seçilen 59 yaşındaki ABD'li oyuncu, kötü günlerinde yanında olan 14 arkadaşına 1'er milyon dolar verdiği haberlerini doğruladı. Clooney, "Parasız kaldığımda kanepelerinde uyudum. Beş parasız kaldığımda bana borç verdiler. Yıllar boyunca yardıma ihtiyacım olduğunda bana yardım ettiler. Onlara yardım ettim. Hepimiz iyi arkadaşız" dedi. Clooney, "Bana bir otobüs çarparsa hepsinin vasiyetimin içinde olacağını düşündüm. Sonra neden otobüs çarpmasını bekliyorum ki dedim" diyerek arkadaşlarına nakit para verdiğini söyledi. Clooney, bu olayın 2013'te, şimdiki eşi Amal Alamuddin ile yeni tanıştığı zamanlarda gerçekleştiğini anlattı. Clooney'nin arkadaşları arasında oyuncu ve yönetmen Grant Heslov, Curb Your Enthusiasm dizi oyuncusu Richard Kind, eski aktör Tommy Hinkley, Cindy Crawford'ın eşi Rande Gerber var.