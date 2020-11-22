Fransız medyasını çıldırtan yasa

Yeni yasa, gazetecilere akreditasyon şartı getiriyor ve güvenlik güçlerinin yüz veya kimliğini yayımlayanlara da 1 yıl hapis ve 45 bin Euro ceza öngörüyor. AFP ve Le Monde gibi medya devleri yasayı tanımayacak.Fransa'da protestolara neden olan güvenlik yasa tasarısının tartışmalı 24. maddesi parlamentodan geçti. Basın özgürlüğünü ihlal edebileceği için eleştirilen 24. Madde, Ulusal Mecliste kabul edildi. Mecliste 17 Kasım'dan bu yana görüşülen tasarının, görevdeki güvenlik güçlerinin yüzü veya kimliğinin yayımlanmasını yasaklayan madde için 24 milletvekili ret, 146 milletvekili kabul oyu kullandı. Yasağa uymayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin Euro kadar para cezası öngören yasa tasarısı, basın özgürlüğünü kısıtlayacağı, polis şiddetini artıracağı gerekçesiyle eleştiriliyor.Tasarı aynı zamanda güvenlik güçlerine görev sırasında kameralar kullanarak insanları izleme, gösterilerde "drone" kameralar kullanma yetkisi veriyor. Söz konusu madde Senatodan da geçerse son bir kez daha parlamentonun onayına sunulacak. Fransa'da hükümet, medya üzerindeki baskısını artırmaya çalışıyor. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in "Gösterileri takip edecek gazeteciler valiliklerden akreditasyon almalı" sözleri medyanın tepkisini çekti. Resmi haber ajansı AFP ile Le Monde ve Le Figaro'nun da aralarında yer aldığı kuruluşlar Darmanin'i eleştirdi, protestoları takip için akreditasyon başvurusu yapmayacaklarını duyurdu. Basın özgürlüğü adına endişe duyulduğu vurgulandı.FRANSA'NIN Müslümanlara yönelik ırkçı tutumu sürüyor. Hz. Muhammed karikatürlerinin 'ifade özgürlüğü' olduğunu belirten İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, karikatürlerin sınıfta gösterilmesine karşı çıkan 'yabancı' ailelerin sınır dışı edilebileceğini söyledi.