Son dakika: Avrupa'da coronavirüs mutasyonu krizi büyüyor! Bir ülkeye daha sıçradı

DANİMARKA TARIM BAKANI İSTİFA ETMİŞTİ

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Danimarka Tarım Bakanı Mogens Jensen'in Danimarka'daki tüm vizonların yetkisi olmadığı halde itlaf emrini verdiği için istifa etmesinden sonra yeni bir tarım bakanı atadı. Jensen'den görevi devralmak üzere Kalkınma İşbirliği Bakanı Rasmus Prehn seçildi. Ancak Danimarka Sağlık Bakanlığı Perşembe günü, koronavirüs vizon mutasyonunun büyük olasılıkla neslinin tükendiğini ve "15 Eylül'den bu yana 5'inci küme ile başka vizon varyantı vakası tespit edilmediğini" söyledi.

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