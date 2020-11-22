Son dakika: Çin'de yeni virüs iddiasıyla 14 bin kişi karantinaya alınacak

Geçtiğimiz yıl Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanmaya devam ediyor.

Çin'de yeni virüs iddiasıyla 14 bin kişi karantinaya alınacak

YENİ GÖRÜNTÜLER TEDİRGİNLİK YARATTI

1 yıl önce çıkan koronavirüs salgınına tam anlamıyla bir çözüm bulunamamışken, Çin'den gelen yeni görüntüler izleyenlerde endişe yarattı.

ÇİN'DE YENİ VİRÜS GERGİNLİĞİ

Çin'in Şangay-Pudong havalimanında bazı kargo çalışanlarında hem koronavirüs hem de SARS virüsü tespit edildiği iddiası ortalığı karıştırdı.Çin polisinin havalimanındaki 14 bin kişiyi karantinaya alma kararının ardından halk barikatları aşarak kaçmak için polisle tartıştı.

Görüntülerde, vatandaşların çoğunun test alanında çıkmak istediği ve yetkililerin vatandaşları engelledikleri görüldü.

GÜNEY DEMİRYOLU İSTASYONU KAPATILDI

Havalimanın ardından Şangay'da bulunan Güney Demiryolu İstasyonu'nun da kapatıldığı iddia edildi.