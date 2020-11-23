Putin'den Dağlık Karabağ açıklaması: Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası

"KARABAĞ AZERBAYCAN'IN AYRILMAZ BİR PARÇASI"

Putin, "Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını ve egemenliğini tanımadı. Bu, uluslararası hukuk açısından hem Dağlık Karabağ'ın hem de ona komşu tüm bölgelerin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu anlamına geliyordu" diye konuştu.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ndeki (KGAÖ) üyelik koşullarının Rusya'yı ihtilafa dahil olmaya zorlamadığını vurgulayan Putin, şöyle konuştu:

"KGAÖ antlaşması, bu antlaşmanın bir üye devletinin topraklarına saldırılması durumunda karşılıklı yardım öngörüyor. Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına hiç kimse saldırmadı ve bu bize çatışmalara doğrudan katılma hakkı vermedi."