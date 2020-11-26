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Son dakika: Türk 'ları dünyanın gündeminde! Sıraya girdiler

Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Ukrayna’nın ’den 5 adet Silahlı () satın almaya hazırlandığını açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 21:25 Son Güncelleme: 26.11.2020 21:32 ABONE OL
Son dakika: Türk SİHA'ları dünyanın gündeminde! Sıraya girdiler

Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için önümüzdeki sene 5 adet Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satın alınmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Homçak, Türk SİHA'larının farklı taktik ve teknik özelliklere sahip olduğunu belirtti.


Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nostril, Türk yapımı Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarından (SİHA) 48 adet satın almayı planladıklarını açıklamıştı.

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Son dakika: Türk SİHA'ları dünyanın gündeminde! Sıraya girdiler
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