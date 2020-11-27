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Türk ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu!

Türk savunma sanayisindeki gelişmeler 'ı ürkütüyor. Yunan İstihbarat Teşkilatı eski üyesi Savvas Kalenderidis, ’da Ermenistan’ın yenilgisine dikkat çekerek, “Karabağ’da Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Böyle giderse biz de Ermeniler gibi Türk ’larının kurbanı olacağız” dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 00:37 Son Güncelleme: 28.11.2020 00:39 ABONE OL
Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu!

Son yıllarda yerli ve milli silahlar konusunda Türkiye2nin gösterdiği büyük gelişme dost ve düşman ülkelerde de büyük bir dikkatle takip ediliyor.

Son olarak Yunanistan İstihbarat Teşkilatı'nın eski üyesi Savvas Kalenderidis, katıldığı bir televizyon programında Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ'da uğradığı yenilgiye dikkat çekerek, "Karabağ'da Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Böyle giderse biz de Ermeniler gibi Türk SİHA'larının kurbanı olacağız" dedi. Türk SİHA'larının her hedefi vurduğunu ifade eden Kalenderidis, "Yunan hükümeti neden hiçbir şey yapmıyor. Daha neyi bekliyoruz. Yavaş yavaş Mavi Vatan bölgesinin Türkleşmesine doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu!
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