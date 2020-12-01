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haberi: Corona virüste aşısı şoku! 20 kişi corona virüse yakalandı

aşılarıyla ilgili gelişmeler dünyaya kodu ile duyurulurken, 'dan gelen haber şok etkisi yarattı. Ön testler sonucu yüzde 92 etkili olduğu açıklanan Rus aşısının birinci dozunu alan 20 kişi covid-19'a yakalandı. Rusya Sputnik V'yi uluslararası piyasalarda 10 dolardan daha az fiyata satacağını ve önümüzdeki yıl 500 milyondan fazla aşı üreteceğini açıklamıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 1.12.2020 09:30 Son Güncelleme: 1.12.2020 09:35 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüste Sputnik V aşısı şoku! 20 kişi corona virüse yakalandı

Rusya'nın ürettiği aşı Sputnik V ile ilgili son dakika haberi geldi. Covid-19 salgınında karşı Rusya'da Sputnik V aşısının testlerinde aşının birinci dozunu alan 20 kişi enfekte oldu. Rusya ön denemeler sonucunda Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 92 olduğunu açıklamıştı. Moskova Devlet Tıp Üniversitesi Sechenov'da enstitüsü direktörü olan Vadim Tarasov konuyla ilgili "Bu kişilerin aşılandıktan sonra Covid olduklarını söylemek doğru değil. Aşılandıysanız ve birinci ile ikinci doz arasında hastalandıysanız, bu aşının henüz bağışıklık yanıtı geliştirmemiş olmasından kaynaklı" dedi.

Tarasov, aşılama sonrasındaki 42. günde bağışıklık geliştiğini ifade etti. Tarasov, Sputnik V aşısının yazın Seçenov Üniversitesi'nde yapılan ilk aşama testlerine katılan gönüllülerin hiçbirinin Covid-19'a yakalanmadığını söyledi. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği aşının klinik testlerine 18 Haziran'da başlanmıştı.

İKİNCİ RUS AŞISI İÇİN DENEMELER BAŞLADI

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Rusya'nın ikinci koronavirüs aşısı EpiVacCorona'nın geniş çaplı insan denemelerine pazartesi günü başlatıldığını açıkladı.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; Vektor Viroloji ve Biyoteknoloji merkezi tarafından geliştirilen EpiVacCorona'nın bu ay 60'ın üzerinde 150 gönüllü ve 18 yaşın üzerinde 3 bin gönüllü üzerinde denemeler yapılacak.

TASS haber ajansına göre testler Moskova, Kazan ve Kaliningrad da dahil olmak üzere birçok farklı kentte yapılacak.

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Son dakika haberi: Corona virüste Sputnik V aşısı şoku! 20 kişi corona virüse yakalandı
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