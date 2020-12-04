Son dakika haberi: Bill Gates'ten corona virüs aşı açıklaması! Normale dönüş için tarih verdi

MASKE MESAFE UYARISI

Aşılardan elde edilen başarılı sonuçlara dair verilerin Covid-19 aşısı yaptırma konusunda kararsız kişiler için ikna edici olduğunu uman Gates, insanların salgındaki davranışlarına dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi, maske ve mesafe uyarısını yineledi.

ABD'de Pfizer ve Moderna aşılarının acil kullanımı için Aralık ayı içerisinde yetkililer bir araya gelecek. Pfizer aşısı ise İngiltere'de acil kullanım için onayı aldı ve gelecek haftadan itibaren aşılanmanın başlaması bekleniyor.

New York Valisi Andrew Cuomo Çarşamba günü yaptığı açıklamada, eyaletin 170.000 kişiyi aşılamak için 15 Aralık'a kadar yeterli doz beklediğini söyledi.

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