Son dakika haberi: Bill Gates'ten corona virüs aşı açıklaması! Normale dönüş için tarih verdi

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşı ve yeni tedavi yöntemleri sayesinde ABD'nin 2021 baharına kadar normale dönebileceğini söyledi.
4-5 AY ÇOK ACIMASIZ GEÇECEK
TV kanalı NBC'ye verdiği röportajda Gates, salgından korunmak için gösterilen çabanın artırılmaması durumunda gelecek 4-5 ayın çok acımasız geçeceğini ifade etti.
ÇARPICI BİR DEĞİŞİM YAŞANACAK
Gates, aşı üretiminin bahar aylarında iyice artacağını ve çarpıcı bir değişimin yaşanacağını vurguladı.
MASKE MESAFE UYARISI
Aşılardan elde edilen başarılı sonuçlara dair verilerin Covid-19 aşısı yaptırma konusunda kararsız kişiler için ikna edici olduğunu uman Gates, insanların salgındaki davranışlarına dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi, maske ve mesafe uyarısını yineledi.
ABD'de Pfizer ve Moderna aşılarının acil kullanımı için Aralık ayı içerisinde yetkililer bir araya gelecek. Pfizer aşısı ise İngiltere'de acil kullanım için onayı aldı ve gelecek haftadan itibaren aşılanmanın başlaması bekleniyor.
New York Valisi Andrew Cuomo Çarşamba günü yaptığı açıklamada, eyaletin 170.000 kişiyi aşılamak için 15 Aralık'a kadar yeterli doz beklediğini söyledi.Son dakika haberi: Tüm dünya corona virüsten kırılırken Meksika Başbakanı'ndan şoke eden açıklama: Gerekli değil... Son dakika haberi | Moderna'nın ürettiği corona virüs aşısında müjdeli haber: Tam bağışıklık...