Son dakika: Türk SİHA'ları 'büyük kahraman' ilan edildi! ABD'li Bloomberg'den çarpıcı analiz...

"BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMAYA BENZİYOR"

İHA'ların modern savaşlarda böylesine görünür bir rol oynayabilmesinin, çekiciliğinin büyük bir parçası olduğu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Azerbaycan'ın saldırı-savunma dengesini bozmak için İHA'ları kullandığı kaydedildi.

Savaş sırasında birkaç drone kaybetmenin, bir tank veya insanlı bir uçağı kaybetmekten daha düşük bir maliyet taşıdığının kanıtlandığı belirtilirken, "Drone'ları savaşa göndermek bir bilgisayar oyunu oynamaya çok benziyor." ifadesini kullanıldı.