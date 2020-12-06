Son dakika haberi: Corona virüste yeni bir mutasyon tespit edildi! Bilim insanları corona belirtileri ile mutasyonunu duyurdu...

Uzmanlar, bu değişikliklerin bir kısmının Covid-19 ile enfekte olmuş kişilerde yaygın olduğunu ancak Hollanda ve Danimarka'da antikor dizisinin tümüne direnen bir mutasyonun tespit edildiğini kaydetti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Düger Covid-19 enfeksiyonuna bağlı öksürük ile diğer üst solunum yolu kaynaklı öksürük arasındaki farklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Covid-19 öksürüğünün diğer üst solunum yolu öksürüklerinden nasıl ayırt edildiğini aktaran Düger, üst solunum yollarından kaynaklı öksürüğün kuru ve balgamsız başlaması, beraberinde boğaz ağrısının ve zaman zaman da burun akıntısının eşlik etmesi halinde akla ilk olarak Covid-19 enfeksiyonunun gelmesi gerektiğini vurguladı.

Kovid-19 enfeksiyonunun, toplumun çoğunluğunda asemptomatik ya da hafif semptomlarla geçtiğini anımsatan Düger, şu bilgileri verdi: