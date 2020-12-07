Son dakika haberi: Yunanistan'ın barbarlığı bir kez daha gözler önüne serildi: Göçmenleri böyle ölüme ittiler

Yunan askerlerinin, Ege'de sahil güvenlik gemisiyle açık denize getirdikleri göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.
Yunanistan, göçmenleri ölüme böyle terk etti | Video
İleryoz Adası doğusunda, Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından taşınan düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye düşürecek şekilde lastik botla açık denize bırakıldığı dakikalar insansız hava aracı tarafından dakika dakika kaydedildi.
Yunan Sahil Güvenlik botu, İleryoz Adası doğusunda bir lastik botu beraberinde bölgeye getirdi.
Belirledikleri bölgeye gelinmesinin ardından Yunan askerlerinin insanlık dışı uygulaması başladı. Sahil Güvenlik gemisindeki göçmenlerin hepsi tek tek lastik bota aktarıldı.
ÖLÜME TERK EDİLEN GÖÇMENLERİN YARDIMINA TÜRK SAHİL GÜVENLİK UNSURLARI YETİŞTİ
Yunan unsurları, göçmenlerin tamamı lastik bota alındıktan sonra bölgeden ayrılarak onlarca insanı açık denizde ölüme terk etti.
Güvenlik uzmanları, açık denizin olumsuz koşullarında ölüme yaklaşan mültecilerin yardımına Türk Sahil Güvenlik unsurlarının yetiştiği bilgisini paylaştı.Son dakika: Yunanistan'dan insanlık dışı muamele: Skandal görüntüler ortaya çıktı Son dakika haberi... AB zirvesi öncesi Yunanistan'dan tahrik!