Fahrizade’nin faili yapay zekâ

İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından Tuğamiral Ali Fadavi, kasım sonunda başkent Tahran yakınlarında öldürülen ülkenin nükleer programının kilit isimlerinden fizik profesörü Muhsin Fahrizade suikastında uydudan kontrol edilen ve "yapay zekâya" sahip bir silahın kullanıldığını açıkladı. İran basınında yer alan haberlere göre, Fadavi, kullanılan silahın Fahrizade'nin yüzüne "odaklandığını" ve 13 el ateş ettiğini belirtti. Fadavi, olay sırasında Fahrizade'nin yanında 11 koruma görevlisi olduğunu ve yakın korumasına dört merminin isabet ettiğini sözlerine ekledi. Fadavi, silahın Nissan marka pikabın üstüne yerleştirildiğini vurgulayarak, "Silah yalnızca Fahrizade'nin yüzünü hedef aldı. Kendisine 25 santimetre mesafedeki eşinin burnu bile kanamadı" dedi.