KRİTİK SORU YANIT BULDU: ANAFLAKSİ GEÇMİŞİ OLAN KİŞİLERE AŞI UYGULANMAYACAK

İngiltere'de sağlık regülatörü kuruluş MHRA, Pfizer ve Biontech tarafından geliştirilen ve dün 2 kişide alerjik reaksiyona neden olan aşının uygulaması konusunda yeni yönerge yayınladı.

Yapılan açıklamada, yapılan aşı uygulamasında birçok aşı uygulamasında olduğu gibi aşırı duyarlılık (anaflaksi) geçmişi bulunan kişilerde alerjik reaksiyon görülebildiği kaydedildi. Anaflaksi geçmişi olan kişilere aşının uygulanmaması, aşı yapılmış olan anaflaksi kişilere ikinci dozun yapılması gerektiği belirtildi.