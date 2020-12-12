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, 'da kurulan karakolların görüntülerini paylaştı

, ve arasında 10 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşması gereği ’daki tampon bölgede birliklerinin konuşlandırılması kararlaştırılmıştı. O karar gereği atılan adımlardan birisi daha hayata geçiyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da göreve başlayan Rus Barış Gücü Birlikleri’ne ait karakolların görüntülerini paylaştı.

İHA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 17:45 Son Güncelleme: 12.12.2020 17:54 ABONE OL
Rusya, Dağlık Karabağ'da kurulan karakolların görüntülerini paylaştı

Rusya, anlaşma gereği tampon bölgeye çok sayıda asker ve askeri araç göndermişti. Savunma Bakanlığı tarafından, Dağlık Karabağ'da göreve başlayan Rus Barış Gücü Birlikleri'nin ait karakolların görüntüleri paylaşıldı.

Savunma Bakanlığı, kurulan karakolların hafif silahlı saldırı ve şarapnel parçalarına karşı korunaklı olduğunu, karakolların altyapısının personelin konforuna göre dizayn edildiğini açıkladı.

Karakolların kendi elektriğini üretebildiğini belirten Bakanlık, teknolojik altyapı ve ulaşım konularında da gereken tüm yatırımların yapıldığını ifade etti.

Bakanlık, karakolların iklimlendirme sistemleri ile donatıldığını ve her mevsime uygun hale getirildiğini aktarırken, dış duvar ve mevzilerin GNT-2 ve GNT-3 teknikleri ile inşa edildiğini açıkladı.
Bakanlığın paylaştığı görüntülerde, kurulan karakolların tanklarla da korunduğu görüldü.

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Rusya, Dağlık Karabağ'da kurulan karakolların görüntülerini paylaştı
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