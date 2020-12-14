Son dakika haberi: Bill Gates'ten korkutan corona virüs açıklaması! 'En kötü dönem' diyerek o tarihi işaret etti...

BBC Türkçe'de yer alan habere göre 2015 yılında böyle bir salgın olasılığından bahsettiğini hatırlatan Gates, şöyle devam etti:

EN KÖTÜSÜ GERÇEKLEŞMEDİ

"ABD'nin salgını daha iyi yönetebileceğini düşünüyordum. 2015'te tahminlerimi yaparken ölü sayısının daha yüksek olacağından söz etmiştim. Virüs şimdikinden daha ölümcül olabilir. En kötüsü gerçekleşmedi. Ama salgının ABD ve dünyaya ekonomik etkisi beş yıl önceki tahminlerimi aştı."