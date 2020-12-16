Betül ustanın suşi çiğ köftesi! Sivaslı kadın girişimci Kanada'ya çiğ köfte ile fark yarattı

Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan 3 çocuk annesi Betül Yüksel farklı bir girişimcilik hikâyesiyle dikkat çekiyor. Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu olan Betül Yüksel, Kanada'ya yerleştikten sonra çok sevdiği çiğ köfte pazarına adını artarak büyüyen bir başarı örneğiyle yazdırdı ve Toronto Çiğ Köfte adlı markasını oluşturdu.

Hikayesini SABAH'la paylaşan Betül Yüksel, "Birkaç iş denemesinden sonra çok sevdiğim çiğ köfteyi Kanadalılar'a sunmak istedim. Küçük çapta Sıra Geceleri düzenledim. Küçük bir leğenim vardı. 4-5 kilo yoğurdum ve evlere, işyerlerine sipariş vermeye başladım. İnsanlar inanılmaz bir ilgi gösterdi. Siparişler her geçen gün arttı ve işler bir anda büyümeye başladı. Türk, Ortadoğu ve Asyalılar'ın yanı sıra Kanadalılar da çok sevdi. Kursa başvurup Gıda İşleme Sertifikası aldım. Böylece daha profesyonel adımlar atmaya başladım" dedi.

KARA LAHANAYA SARDI, AVOKADO İLE SERVİS ETTİ



Çiğ köfteyi klasik sunumdan öteye taşıyarak farklı bir şekilde pazarlamaya karar verdiğini anlatan Betül Yüksel, "Türk firmalardan aldığım malzemelerle hazırlıyorum. Hazırladığım çiğ köfteyle minik paketler oluşturdum. Lavaşı kestim ve porsiyon yaptım. Çiğ köfteyi lavaşlı, kara lahanalı, mor lahanalı ve pastırmalı suşiler şeklinde sunumlar oluşturdum.

Benim fikrim olarak ilk kez yanına dilimler halinde avokado da ekledim. Beklemediğim bir ilgiyle karşılaştım. Evlerdeki toplantılara, doğum günü partilerine, davetlere tepsiler halinde siparişler alıyorum. Başladığım noktanın 10 katına ulaştım. Toronto'daki 10 mağazadaki satış noktalarına paketler halinde veriyorum. İşimize bebeğimiz gibi sahip çıktık. Sonunda da başarıyı yakaladık. Hedefim daha geniş kitlelere ulaşmak." diye konuştu.